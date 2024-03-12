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地產
2024-03-12 13:30:00

3盤買家放棄交易 最傷損失165萬｜新盤撻訂

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3盤買家放棄交易 最傷損失165萬｜新盤撻訂

3盤買家放棄交易 最傷損失165萬｜新盤撻訂

樓市宣布全面「撤辣」後新盤交投活躍，惟近期市場3盤出現撻訂個案，甚至有買家撤辣後入市不足一周即放棄交易。其中買家損失最多屬鷹君集團(041)大埔白石角現樓新盤「朗濤」，撻訂單位為第59A室，三房間隔，實用面積1,325方呎，據成交紀錄冊顯示，該單位原於今年1月連車位以3,309.2萬元招標售出，惟最新顯示於36日終止買賣合約，意味買家撻訂離場，料遭沒收樓價5%訂金，涉及金額約165.46萬元。

 

「朗濤」位於大埔半山科研路7號，共設12座，提供723伙，設有2伙洋房，實用面積為357方呎至3,098方呎。

即睇白石角新盤朗濤最新資訊 (House730)

3盤買家放棄交易 最傷損失165萬｜新盤撻訂

「雨後」亦錄得1宗買家短期內終止交易個案，單位為3樓D室。(資料圖片)

雨後一房買家周內棄購損失逾24

星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」亦錄得1宗買家入市即縮沙個案，單位為3D室，屬一房間隔，實用面積324方呎。成交紀錄冊顯示，該單位原於今年228日以489.14萬元成交，據悉買家於5日後放棄交易，最新顯示簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，買家料遭發展商沒收樓價5%訂金，涉資約24.46萬元。

即睇元朗新盤雨後最新資訊 (House730)

3盤買家放棄交易 最傷損失165萬｜新盤撻訂

「佳悅」新近單日連錄2宗撻大訂個案，單位為15樓及16樓A室。(資料圖片)

佳悅單日連撻2伙開放式

另外，由佳寧娜集團(126)旗下佳寧娜地產與宏達控股合作發展、中原地產獨家代理的深水埗「佳悅」新近單日連錄2宗撻大訂個案，單位為15樓及16A室，開放式間隔，實用面積199方呎，原均於20227月成交，成交價分別為394.08萬元及399.16萬元；惟最新顯示於本月8日終止買賣合約，意味買家已撻訂離場，恐遭沒收8%訂金，分別損失約31.53萬元及31.93萬元。

即睇深水埗佳悅最新資訊 (House730)

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