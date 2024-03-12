3盤買家放棄交易 最傷損失165萬｜新盤撻訂

雨後一房買家周內棄購損失逾 24 萬 星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」亦錄得1宗買家入市即縮沙個案，單位為3樓D室，屬一房間隔，實用面積324方呎。成交紀錄冊顯示，該單位原於今年2月28日以489.14萬元成交，據悉買家於5日後放棄交易，最新顯示簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，買家料遭發展商沒收樓價5%訂金，涉資約24.46萬元。 即睇元朗新盤雨後最新資訊 (House730)