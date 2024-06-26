3盤連錄交易告吹 朗濤四房買家最慘輸291萬｜新盤撻訂

樓市繼續調整，走勢未明，周內已錄3盤買家齊齊撻訂離場，眾買家合共損失745萬元。當中鷹君集團(041)大埔白石角現樓新盤「朗濤」日前連錄2宗撻訂個案，兩買家入市約3個月即放棄交易，共損失約426萬元，最傷買家損失291萬元。

據成交紀錄冊顯示，涉及單位包括第2座2樓D室，實用面積752方呎，兩房間隔，原於今年3月以1,354.8萬元售出，當時呎價約18,016元，惟最新顯示於本周一(24日)終止買賣合約，買家採90天現金付款計劃入市，料遭沒收樓價10%訂金，涉及金額約135.4萬元。發展商同步更新價單，為該單位新增額外5%的特別折扣，扣除現時最高總折扣36.5%後，折實價約1,255.9萬元，落實於周六(29日)起以先到先得形式發售。

另第1座2樓C室，實用面積1,648方呎，四房三套間隔，今年3月連1個車位以2,911.7萬元招標售出，當時呎價約17,668元，該單位同樣於周一終止交易，買家選用1080天備用二按提前入住付款計劃，遭殺訂樓價10%約291萬元，屬周內損失金額最大的一宗撻訂。