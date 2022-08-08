3+4酒店隔離｜縮短隔離期 仲量聯行：屬正面訊號 惟對整體樓市影響輕微

就政府今日宣布縮短酒店隔離檢疫期，仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝表示，政府是次縮短酒店隔離期的措施縮短期較預期短，儘管改變有限，但仍屬好事，此舉反映政府希望減少香港與區內及世界各地經濟體聯繫的主要障礙，同時又能平衡控制新冠疫情的需要，而新措施將為稍後舉行的大型活動，能最終取消強制隔離鋪路。

料帶動商廈租賃 為零售業注入動力 黃志輝指出，雖然措施對市場影響輕微，但預期可鼓勵企業租金逐步重新啟動，尤其是因旅遊限制而擱置的地產計劃，推動寫字樓租賃活動。該行預期最初階段入境的旅客，將於未來數月增加，為零售市場注入動力。