3+4酒店隔離｜縮短隔離期 仲量聯行：屬正面訊號 惟對整體樓市影響輕微

就政府今日宣布縮短酒店隔離檢疫期，仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝表示，政府是次縮短酒店隔離期的措施縮短期較預期短，儘管改變有限，但仍屬好事，此舉反映政府希望減少香港與區內及世界各地經濟體聯繫的主要障礙，同時又能平衡控制新冠疫情的需要，而新措施將為稍後舉行的大型活動，能最終取消強制隔離鋪路。
料帶動商廈租賃 為零售業注入動力
黃志輝指出，雖然措施對市場影響輕微，但預期可鼓勵企業租金逐步重新啟動，尤其是因旅遊限制而擱置的地產計劃，推動寫字樓租賃活動。該行預期最初階段入境的旅客，將於未來數月增加，為零售市場注入動力。
任何隔離限制皆屬窒礙
另外，仲量聯行酒店及旅遊地產諮詢集團副總裁羅啟宗稱，縮短隔離期屬正面訊號，顯示香港最終會對外開放。然而，任何隔離限制仍在的情況下，仍會窒礙任何短期旅客來港。以新加坡酒店為例，當地日均房價(ADR)和入住率得以回升，有賴於2021年9月起實施的疫苗接種者旅遊通道。有關措施允許已接種疫苗的旅客，入境新加坡後毋須隔離，及至2021年11月當地日均房價已回復到疫情前的85%，而現時新加坡沒有旅遊限制，高檔酒店的日均房價已超過2019年水平。羅啟宗續稱，除非香港全面放寬入境限制，否則酒店業績只會微升，而當邊境重開時，還未準備妥善的酒店營運商將需要面臨更多的問題，從而恢復至疫前水平。