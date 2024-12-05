300萬以下「樓仔」掀尋寶熱潮 今年買家大增八成 目前仲有幾多放盤？｜二手市況

近年細價樓身價大縮水，除上車客外，吸引部份投資者將資金重新投放在高回報率、釐印費僅100元的「樓仔」身上，今年買家人數竟大增八成，表現跑贏大市。
近年樓價高企，各區入場費300萬元以下的私樓一盤難求，大型屋苑更近乎絕迹，連天水圍「上車樂園」嘉湖山莊凶宅單位，叫價曾經高見400多萬元。
中原地產數據顯示，在2018年至2022年期間，全港樓價300萬元以下的一、二手私人住宅買賣登記，每年不足2,000宗，佔整體成交約3%；當中2020年最少，僅1,419宗，創1995年有紀錄以來歷史新低，甚至比1996年歷史高位7.3萬宗回落九成。
300萬內成交錄4040宗
去年公布的《財政預算案》大幅度調整印花稅，將樓價300萬元以下單位的印花稅減至僅100元，令市民更容易上車，加上樓價大跌近三成，市場上納米單位、細價單位即時受惠。今年樓市大逆轉，價量齊升，首11個月有42,802宗一、二手買賣，而坊間稱為「樓仔」、即樓價300萬元以下的單位成功突圍，錄多達4,040宗成交，較2023年全年2,251宗急升79%，升幅冠絕各類型物業，為2016年錄4,294宗後的8年新高，整體成交佔比亦升至9.4%，更創10年新高，可見在新房策下「樓仔」跑贏大市。
若以成交宗數計，則以樓價301萬至700萬元的上車盤成交最旺，今年有2.21萬宗，佔整體成交51.7%；而樓價701萬至1,000萬元成交，今年暫錄8,121宗。換言之，今年迄今整體私人住宅市場樓價1,000萬元內成交，合計34,293宗，佔整體成交達八成。
300萬元「樓仔」掀尋寶熱潮，今年成交主要集中深水埗(270宗)、元朗市中心(246宗)、屯門掃管笏(177宗)、旺角(168宗)及觀塘(167宗)，主要屬舊區單幢式物業，並以開放式及一房為主；而年內推出多個新盤更以入場費300萬元有找作招來，如位於屯門掃管笏的「黃金海灣」第1期「意嵐」，已登記售出的404伙，就有146伙低於300萬元，是今年盛產最多「樓仔」樓盤；其次是元朗「尚柏」，104宗成交中有83宗屬300萬元內。
緹岸開放式240萬易手
屯門「緹岸」最近錄得一宗筍盤成交，為第2期3A座低層開放式單位，實用面積233方呎，11月以240萬元沽出，呎價10,300元。原業主2020年以395.6萬元購入，持貨約4年，現轉售帳面虧損155.6萬元或約39.3%。
細價樓回報率高，加上政府今年2月全面撤辣，令「樓仔」吸引力更大，吸引投資者購入收租或短炒，圖「刀仔鋸大樹」。最近有投資者於今年8月以273萬元購入大圍金獅花園1伙兩房單位，上月以300萬元沽出，持貨短短3個月帳面速賺27萬元，預期這類「樓仔」短炒個案會陸續有來。
據了解，中原地產現有近4萬個網上二手放盤，約1,218個屬叫價300萬元以下，可供市民尋寶。