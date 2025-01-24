314名代理違規被處分 地監局：去年開立投訴少17%

在最常見的投訴性質中，「不妥善地處理臨時買賣合約或臨時租約」一類涉52宗最多，佔整體投訴32%。涉及「發出違規廣告」投訴佔30宗，較前年少逾一半，當中大部分涉及網上廣告，但宗數比前年減少40%。此外，去年涉及的境外物業投訴只有1宗，屬於日本物業買賣；較前年大減逾九成。

去年樓市交投回升，不過涉及地產代理投訴個案按年回落。地產代理監管局主席蕭澤宇指，去年開立162宗投訴個案，按年減少17%，當中涉及一手住宅物業的投訴有27宗，按年多3宗。

局方去年對314名持牌人或前持牌人採取紀律處分行動，包括暫時吊銷19個牌照及撤銷45個牌照；而去年合共罰款約670萬元。

持牌代理人數減少 未有計劃加牌費

去年共有6,262人次應考資格考試，按年跌7%。截至去年12月底，個人牌照總數減少2.8%至38,482人，公司牌照及地產代理商舖數字分別少0.6%及4.6%。蕭澤宇指，雖然持牌代理人數持續下跌，但認為有上落波幅屬正常情況，未有計劃加牌費，當局財政一直維持收支平衡狀況。

前社會福利署署長梁松泰於今年1月1日繼任地監局行政總裁，他說，當局會密切留意「簡樸房」條例草案的立法進程，與政府及地產代理業界保持緊密溝通，需要時會適當地優化現行有關地產代理處理分間單位租賃的指引，亦會加強教育業界，以確保地產代理遵從。