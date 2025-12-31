343萬入場 SIERRA SEA 2A期首推148伙 折實均呎10968元

2025年臨近尾聲，一手市場仍有全新盤壓軸出擊！新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期公布首張價單共148伙，提供最高15%折扣，折實價343.55萬元起，折實平均呎價10,968元。今日開放示範單位予公眾參觀，最快下周開售，勢為明年新盤市場打響頭炮。

「SIERRA SEA」第2A期首張價單涵蓋5伙一房、122伙兩房及21伙三房，實用面積297至700方呎。是次設有兩款付款計劃，其中現金付款計劃提供最高15%折扣，而靈活付款計劃提供最高12%折扣。

以最高15%折扣計算，148伙折實價343.55萬至831.86萬元，折實呎價10,018至13,776元。入場單位為1座地下2樓G室一房，實用面積297方呎，折實價343.55萬元，折實呎價11,567元。最低呎價單位為第2座2樓B室兩房，實用面積457方呎，折實價457.8萬元，折實呎價10,018元。