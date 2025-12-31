343萬入場 SIERRA SEA 2A期首推148伙 折實均呎10968元

2025年臨近尾聲，一手市場仍有全新盤壓軸出擊！新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期公布首張價單共148伙，提供最高15%折扣，折實價343.55萬元起，折實平均呎價10,968元。今日開放示範單位予公眾參觀，最快下周開售，勢為明年新盤市場打響頭炮。
「SIERRA SEA」第2A期首張價單涵蓋5伙一房、122伙兩房及21伙三房，實用面積297至700方呎。是次設有兩款付款計劃，其中現金付款計劃提供最高15%折扣，而靈活付款計劃提供最高12%折扣。
以最高15%折扣計算，148伙折實價343.55萬至831.86萬元，折實呎價10,018至13,776元。入場單位為1座地下2樓G室一房，實用面積297方呎，折實價343.55萬元，折實呎價11,567元。最低呎價單位為第2座2樓B室兩房，實用面積457方呎，折實價457.8萬元，折實呎價10,018元。
較前兩期提價最多5% 明日開始收票
是次推出的第2A期，較今年5月項目第1B期首張價單折實平均呎價10,638元高約3.1%；若與4月項目第1A(2)期10,398元相比，則高約5.5%。新地副董事總經理雷霆表示，項目第1A(2)期及1B期現已入伙，二手市場亦錄獲利成交，賺幅有約10%，而2A期輕微加價約5%，價錢仍十分吸引，買家可用優惠價錢購買環境優美的居所，形容屬「夢想成真價」。他指，今年樓市表現暢旺，買家入市信心已恢復，所有利好因素正在加強中，相信明年樓市會價量齊升。
新地代理總經理胡致遠稱，項目今日起開放示範單位，明日開始收票，最快下周開售。
中原陳永傑：開價相當克制
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，今期開價可算相當克制，可見發展商希望以吸引定價於新一年打響頭炮帶動銷情，相信首批單位於開售當日沽清絕無問題。他說，項目內地客源佔約兩成，預計今期比例有機會增加。