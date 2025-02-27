3500放盤受惠預算案 上車客398萬購第一城 鋤價10萬慳6萬稅

政府相隔兩年再調整印花稅稅階，即日起將100元物業印花稅延伸至400萬元或以下物業買賣。調整前買400萬元物業須繳交6萬元印花稅，變相大減99%。據中原網頁資料顯示，現時共有3,480個放盤介乎301萬至400萬元，該批放盤即可受惠新措施。藍籌屋苑沙田第一城有上車客即斥398萬元購入兩房「蝕本貨」。

中原伍錦基指，沙田第一城39座低層E室兩房，實用面積284方呎，坐向西南，外望樓景。原叫價408萬元，議價後以398萬元易手，呎價14,014元。據了解，新買家為上車客，見單位價錢低於400萬元，現只須付100元從價印花稅，即把握機會入市單位自住，業主昨日特意回港簽約促成交易。原業主於2017年以445元入市，持貨約8年，現轉售帳面蝕47萬元或約10.6%。