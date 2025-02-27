3500放盤受惠預算案 上車客398萬購第一城 鋤價10萬慳6萬稅

政府相隔兩年再調整印花稅稅階，即日起將100元物業印花稅延伸至400萬元或以下物業買賣。調整前買400萬元物業須繳交6萬元印花稅，變相大減99%。據中原網頁資料顯示，現時共有3,480個放盤介乎301萬至400萬元，該批放盤即可受惠新措施。藍籌屋苑沙田第一城有上車客即斥398萬元購入兩房「蝕本貨」。
中原伍錦基指，沙田第一城39座低層E室兩房，實用面積284方呎，坐向西南，外望樓景。原叫價408萬元，議價後以398萬元易手，呎價14,014元。據了解，新買家為上車客，見單位價錢低於400萬元，現只須付100元從價印花稅，即把握機會入市單位自住，業主昨日特意回港簽約促成交易。原業主於2017年以445元入市，持貨約8年，現轉售帳面蝕47萬元或約10.6%。
伍錦基透露，沙田第一城本月暫錄19宗買賣，已超越上月全月的7宗，平均實用呎價約12,082元，而屋苑目前有約5個放盤叫價屬400萬元以下。
代理料400萬以下細價樓交投倍數上升
據中原大數據資料顯示，2024年400萬元以下一、二手註冊登記共10,505宗，佔整體成交約22%，按年多82%，成交量及佔比皆創8年新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，2023年將300萬元以下物業的印花稅降至100元，成功激活此類剛需盤成交，隨著樓價下調，跌入400萬元以下的放盤增多，料今次減印花稅可取得相同成效，400萬元以下細價樓成交量將以倍數上升。據中原網頁資料顯示，現時網上放盤量38,752個，當中400萬元或以下放盤有4,916個，佔比約12%。
利嘉閣地產總裁廖偉強預計，措施有助增加上車客的入市動力，帶來循環作用，激活整體樓市。近日一手新盤銷情理想，首批紛紛沽清，樓市小陽春已然醞釀，相信配合是次放寬印花稅，3月的樓市小陽春將更見明顯。