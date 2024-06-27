踏入暑假季節，租賃市場開始活躍。中原地產大圍豪宅圍方柏傲莊分行A組高級分行經理劉國龍表示，港鐵大圍站上蓋柏傲莊最新錄2A座高層B室租務，單位實用面積754方呎，採三房連套房間隔，議價後以38,000元租出，實用平均呎租50.4元。他續指，新租客為4名內地女學生，經網上睇樓後，感屋苑交通方便及配套完善，認為租金合理，即以先付一年租金形式，涉資約45.6萬元，承租單位，方便在新學年於本港上學。據了解，業主於2020年以約1,697萬元買入上址單位，持貨4年，是次租出可享約2.7厘租金回報。
即睇大圍柏傲莊租盤(HOUSE730)
4內地女生合租大圍柏傲莊三房 月租3.8萬 回報不足3厘｜二手樓租賃
踏入暑假季節，租賃市場開始活躍。中原地產大圍豪宅圍方柏傲莊分行A組高級分行經理劉國龍表示，港鐵大圍站上蓋柏傲莊最新錄2A座高層B室租務，單位實用面積754方呎，採三房連套房間隔，議價後以38,000元租出，實用平均呎租50.4元。他續指，新租客為4名內地女學生，經網上睇樓後，感屋苑交通方便及配套完善，認為租金合理，即以先付一年租金形式，涉資約45.6萬元，承租單位，方便在新學年於本港上學。據了解，業主於2020年以約1,697萬元買入上址單位，持貨4年，是次租出可享約2.7厘租金回報。