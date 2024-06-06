臨近暑假，部分地區租賃交投開始活躍。中原地產大埔嵐山分行經理楊頌堯表示，不少內地生開始出動搵租盤，分行最新錄大埔嵐山7座低層B室租務，單位實用面積922方呎，採三房連套房及儲物房間隔，放盤時開價約24,000元，議價後以23,200元租出，實用平均呎租25.2元。新租客為4名內地女生，見單位價錢合理，即以先付一年租金方式預租上址單位自用，涉及年租約逾27.8萬。據了解，單位業主於2022年以955萬元購入上址，持貨兩年，是次租出單位可享約2.9厘租金回報。
即睇大埔嵐山租盤(HOUSE730)
4內地女生合租大埔嵐山套三房 月租2.32萬 預付年租逾27.8萬｜二手樓租賃
臨近暑假，部分地區租賃交投開始活躍。中原地產大埔嵐山分行經理楊頌堯表示，不少內地生開始出動搵租盤，分行最新錄大埔嵐山7座低層B室租務，單位實用面積922方呎，採三房連套房及儲物房間隔，放盤時開價約24,000元，議價後以23,200元租出，實用平均呎租25.2元。新租客為4名內地女生，見單位價錢合理，即以先付一年租金方式預租上址單位自用，涉及年租約逾27.8萬。據了解，單位業主於2022年以955萬元購入上址，持貨兩年，是次租出單位可享約2.9厘租金回報。