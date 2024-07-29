4新盤下月排隊登場 涉逾700伙 具鐵路概念值得睇｜一手市況

「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。發展商表示，整個「SEASONS」系列開售迄今賣出超過780伙，套現逾49億元。

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」屬康城站上蓋物業，第2B座提供350伙，戶型主打一房及兩房，料適合年輕買家及首置客，預計8月登場。

受惠大型新盤本月繼續低價推售，刺激購買力釋放，帶旺一手市場氣氛。綜合市場資訊，本月已突破1,000宗一手成交，按月升逾五成。不過，發展商推盤態度仍較審慎，市場估計下月最少有4個新項目應市，以單幢樓盤為主，多數具鐵路概念，涉及超過700伙。

港島方面，宏安地產(1243)旗下鰂魚涌芬尼街9號商住發展項目「FINNIE」，提供90個住宅單位。宏安地產執行董事程德韻表示，現時項目銷售中心及示範單位的工程已接近尾聲，正積極進行銷售籌備工作。「FINNIE」預計關鍵日期為2026年5月31日，樓花期長約22個月。發展商指，該盤鄰近英皇道及港鐵站，步行至港鐵鰂魚涌站B出口僅需約15秒步程，步行前往太古坊只需約3分鐘；附近亦設有電車站及多條巴士路線。

九龍方面，華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣東京街項目，已於今年2月獲批預售樓花同意書，提供198伙。華懋集團銷售總監封海倫表示，該項目是香港首個以「組裝合成建築法(MIC)」建成的私人住宅，項目前期銷售工作已準備就緒，集團計劃在今年下半年於項目取得入伙紙後以現樓形式進行銷售。項目戶型主打一房及兩房，基座設有商場，距長沙灣站A2出口約2分鐘步程。

名鑽短期內上樓書

傳統豪宅區亦出現新供應，由益兆集團控股發展的何文田「名鑽」以現樓形式登場，集團控股副總裁林浩介紹指，項目提供80伙，戶型涵蓋兩房至四房特色單位，已獲取滿意紙及入伙紙，短期內上載售樓說明書，8月內展開銷售。

「名鑽」樓高16層，標準單位涵蓋兩房至三房間隔，當中兩房實用面積介乎400至500方呎，三房實用面積介乎600至800方呎；另設三房及四房特色單位，實用面積介乎1,000至1,600方呎。項目考慮以招標形式推售，定價將參考區內一、二手成交。另提供2個連裝修示範單位，已接近完工。