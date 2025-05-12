4月一手私樓登記回跌三成 利嘉閣：本月料續整固 後市趨樂觀｜樓市數據

綜合土地註冊處數據指，今年4月全港共錄得1,545宗一手私人住宅買賣登記，較3月的2,166宗減少29%，為連升兩個月後回落，但仍為近5個月次高。4月份登記總值亦相應減少17%，錄得134.15億元，同屬近5個月次多。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受推盤節奏、4月初關稅戰一度惡化及股市大跌影響，一手新盤買賣登記出現回氣，料5月份整固後，後市將乘近日關稅戰有轉機等好消息而穩步回暖。

三區中港島跌最多 有近七成 按地區劃分，今年4月份全港三區新盤登記量錄得全線下跌，當中以港島區跌幅最嚴峻，達近七成，主因是前月有新盤登記帶動基數較高，而月內則以餘貨登記為主，結果導致4月份港島區一手私樓登記量，按月急挫67%，只錄得143宗。至於期內的買賣登記總值，也相應大減38%，只得31.49億元。 九龍區量值齊跌 九龍區方面，3月及4月份均非新盤主場，大部分以餘貨盤登記為主，未有突出表現。總結4月份，九龍區內最多的登記為何文田瑜一，但亦只有48宗而已，其次為九龍灣泰峰的40宗，結果4月份九龍區一手私樓登記只錄得416宗，較前月的580宗回落28%，而月內涉及登記金額也減少10%，只有44.89億元，錄得量值齊跌。