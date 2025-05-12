4月一手私樓登記回跌三成 利嘉閣：本月料續整固 後市趨樂觀｜樓市數據

綜合土地註冊處數據指，今年4月全港共錄得1,545宗一手私人住宅買賣登記，較3月的2,166宗減少29%，為連升兩個月後回落，但仍為近5個月次高。4月份登記總值亦相應減少17%，錄得134.15億元，同屬近5個月次多。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受推盤節奏、4月初關稅戰一度惡化及股市大跌影響，一手新盤買賣登記出現回氣，料5月份整固後，後市將乘近日關稅戰有轉機等好消息而穩步回暖。
三區中港島跌最多 有近七成
按地區劃分，今年4月份全港三區新盤登記量錄得全線下跌，當中以港島區跌幅最嚴峻，達近七成，主因是前月有新盤登記帶動基數較高，而月內則以餘貨登記為主，結果導致4月份港島區一手私樓登記量，按月急挫67%，只錄得143宗。至於期內的買賣登記總值，也相應大減38%，只得31.49億元。
九龍區量值齊跌
九龍區方面，3月及4月份均非新盤主場，大部分以餘貨盤登記為主，未有突出表現。總結4月份，九龍區內最多的登記為何文田瑜一，但亦只有48宗而已，其次為九龍灣泰峰的40宗，結果4月份九龍區一手私樓登記只錄得416宗，較前月的580宗回落28%，而月內涉及登記金額也減少10%，只有44.89億元，錄得量值齊跌。
新界區續支撐大市
至於新界區表現則繼續支撐大市，買賣登記量仍有接近千宗水平，期內以大埔及元朗一帶新盤領軍，繼續成為表現最佳的地區。4月份整月，新界區一手私樓買賣登記共錄得986宗，較3月的1,150宗減少14%，為跌幅最少的分區。至於月內新界區買賣登記金額也微跌4%，涉資57.77億元，跌幅明顯較登記量輕微，主因是期內新盤均價按月略有提高。
如按樓盤分類，大埔上然1期於4月錄得334宗登記，成為登記量最多的一手項目，登記總值達16.41億元，平均每宗涉約491萬元；其次為元朗YOHO WEST PARKSIDE及上然2期，各錄192宗及90宗。至於排行榜內上月平均每宗買賣成交價最高者為日出康城LP10的5,410萬元，而屯門意嵐的371萬元則為較低平均價者。
5月登記量料橫行徘徊
展望5月份，陳海潮指出，雖然反映實際市況的4月下旬及5月上旬有較多節慶假期，除登記日數較少外，市況亦趨淡。不過，期內亦有新界東大型新盤開售，並連續3批均取得沽清的佳績；期內雖全新盤不多，惟仍可帶動5月份登記量力保1,500宗水平。觀察本月截至11日為止，一手私樓買賣登記已達244宗，而本月首11日的一手買賣也有逾730宗。因此，估計整個5月份一手私樓買賣登記量，最終可達約1,500宗，與4月份的1,545宗基本持平橫行，料只微跌約3%。至於後市，預料隨近日中美就關稅戰談判建立磋商機制，以及未來息口趨降等好消息，而有向上突破的機會。