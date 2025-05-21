4月二手私宅登記3652宗 創一年最旺 利嘉閣：5月料稍回氣 後市有力再回勇｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受惠新盤推售空窗期及百元印花稅效應持續，二手私宅買賣登記量在4月份表現突出，後市料在反覆之中邁向較好的勢頭。根據土地註冊處數據所得，2025年4月份全港共錄3,652宗二手私宅買賣登記（數字主要反映3月中旬至4月上旬期間的市場實況），較3月份的2,807宗再升30%，連升兩個月兼創一年新高。至於4月份登記總值按月同步增加29%，錄得273.89億元，同樣連升兩個月兼為近一年最多。
樓價601萬至800萬升幅標青
今年4月份，按二手私宅價值分類，九個價格組別的買賣登記量錄得八升一跌，當中以樓價601萬至800萬元組別的升幅最大，按月漲47%，至639宗登記；801萬至1,000萬元組別及1,201萬至2,000萬元者亦分別升38%及33%，至315宗及207宗。另外，登記量佔比最多者為樓價400萬元或以下的組別，按月也升29%，錄1,275宗登記。
按全港三區作分析，4月份港九新界三區登記量全線上升。當中，港島區登記量按月升17%，月內錄794宗登記；九龍區按月大增36%，錄得1,224宗登記；至於新界區也升33%，多達1,634宗。
另外，十大最活躍成交分區的登記量則錄得全線上升，當中以土瓜灣區的漲幅最大，月內錄得264宗登記，按月大升1.26倍。至於元朗區及將軍澳區亦分別錄得66%及37%的升幅，前者錄得216宗，後者則有177宗登記。
十大活躍屋苑錄345宗登記 按月漲36%
上月十大活躍二手私人屋苑登記量中，錄得七升、一平及兩跌表現，其中以海逸豪園的升幅最大，月內共錄24宗登記，按月大增2倍；其次匯璽也升1.44倍，四月共錄22宗登記，而嘉湖山莊亦漲90%，共錄55宗登記，成為登記量第二活躍的屋苑。
至於登記量錄得跌幅者，以海怡半島萎縮幅度最大，按月少31%，只得18宗登記；而美孚新村及愉景灣則分別微跌3%及持平，各自有39宗及29宗登記。另外，4月份十大活躍屋苑總計登記量共有345宗，較3月份的253宗大升36%，當中以日出康城的56宗最旺。
陳海潮指出，展望5月份二手私宅登記量，將分別受反映實際4月下旬假期較多的市況影響，加上當時仍觀望中美關稅戰變化、5月初議息方向及低價新盤再次出動搶客等因素，而令二手交投有所放慢。5月份截至19日為止，二手私宅買賣登記暫錄得1,723宗，預期整月料達3,100宗左右，恐較4月份的3,652宗高位回落15%，料守在今年內次高之水平。至於後市在關稅戰緩和及拆息大跌紓緩供樓壓力負擔下，買賣登記量將有機會再次回勇。