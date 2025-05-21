4月二手私宅登記3652宗 創一年最旺 利嘉閣：5月料稍回氣 後市有力再回勇｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受惠新盤推售空窗期及百元印花稅效應持續，二手私宅買賣登記量在4月份表現突出，後市料在反覆之中邁向較好的勢頭。根據土地註冊處數據所得，2025年4月份全港共錄3,652宗二手私宅買賣登記（數字主要反映3月中旬至4月上旬期間的市場實況），較3月份的2,807宗再升30%，連升兩個月兼創一年新高。至於4月份登記總值按月同步增加29%，錄得273.89億元，同樣連升兩個月兼為近一年最多。

樓價 601 萬至 800 萬升幅標青

今年4月份，按二手私宅價值分類，九個價格組別的買賣登記量錄得八升一跌，當中以樓價601萬至800萬元組別的升幅最大，按月漲47%，至639宗登記；801萬至1,000萬元組別及1,201萬至2,000萬元者亦分別升38%及33%，至315宗及207宗。另外，登記量佔比最多者為樓價400萬元或以下的組別，按月也升29%，錄1,275宗登記。