4月安老按揭登記按月跌37%至27宗 創9個月新低 ｜樓市數據

目前共有11家銀行參與提供安老按揭，據中原按揭研究部及土地註冊處數字指出，2024年4月錄得27宗安老按揭登記，與3月份43宗相比減少16宗，按月跌37.2%，創9個月新低。自安老按揭計劃推出以來，中銀香港一直高踞巿佔率榜首位置，而4月份的27宗登記中，全數歸中銀香港，可見其於安老按揭登記參與度極高。

2023年首四個月錄168宗安老按揭登記，對比去年同期94宗，按年增78.7%。今年首四個月安老按揭登記中，中銀香港錄得167宗安老按揭登記，按年增81.5%，市佔率達99.4%佔榜首。期內上海商銀排名第二，期內有1宗安老按揭登記，巿佔率增至0.6%。