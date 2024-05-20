4月安老按揭登記按月跌37%至27宗 創9個月新低 ｜樓市數據

目前共有11家銀行參與提供安老按揭，據中原按揭研究部及土地註冊處數字指出，2024年4月錄得27宗安老按揭登記，與3月份43宗相比減少16宗，按月跌37.2%，創9個月新低。自安老按揭計劃推出以來，中銀香港一直高踞巿佔率榜首位置，而4月份的27宗登記中，全數歸中銀香港，可見其於安老按揭登記參與度極高。
2023年首四個月錄168宗安老按揭登記，對比去年同期94宗，按年增78.7%。今年首四個月安老按揭登記中，中銀香港錄得167宗安老按揭登記，按年增81.5%，市佔率達99.4%佔榜首。期內上海商銀排名第二，期內有1宗安老按揭登記，巿佔率增至0.6%。
安老按揭用家平均每月取得1.71萬元年金
根據香港按證保險公司統計數字，2024年4月份有63宗安老按揭申請，按月再減少22.2%，較去年同期(33宗)增加九成。香港按揭證券公司於2011年7月正式推出安老按揭計劃，根據該公司統計資料顯示，截至2024年4月30日為止，安老按揭計劃累計有7,292宗申請，以單人申請佔最多，比例達65.6%，雙人及三人則分別佔34.3%及0.1%。
安老按揭用家平均年齡約68歲，平均物業價值為580萬元(介乎36 萬元至6,500 萬元)，每月取得的年金平均為17,100元（介乎0元至198,000元），物業樓齡平均31年(介乎1年至71年)。基於選擇終生領取年金的保障最大，無需擔心還款問題，故此選擇終生領取年金的申請人佔最多，達52.3%，其次是選擇固定10年期佔最多，高達21.8%，主因是選擇10年固定期可獲取最高年金金額。