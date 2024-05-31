4月未補價居屋成交636宗 連升2月 5月交投料守高位｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，自3月初房委會正式放寬居屋擔保期開始，陸續有不少早前處於觀望的綠表買家選擇入市；伴隨新一批4,500個「白居二」准買證於4月起批出，這批新力軍瞬即成為未補價居屋市場的中流砥柱，使4月份居屋第二市場買賣出現爆發式增長。據香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，4月份全港錄636宗居屋第二市場買賣個案(按簽署臨時買賣合約的成交為準)，較3月份的394宗按月激增61%；至於4月份未補價物業成交總值約24.75億元，較3月份的15.59億元同步上漲約59%，成交量及總值均創近34個月新高。

4月未補價居屋平均售價跌 1.7% 售價方面，4月份每宗居屋第二市場買賣平均作價約389.2萬元，較3月份的395.8萬元按月下跌1.7%，終止兩連升，惟售價仍能連續5個月保持在380萬元至400萬元之間反覆上落，可見未補價居屋平均作價已貼近普遍綠表買家負擔水平，居屋客於樓市撤辣、居屋擔保期延長及「白居二」准買證批出等利好氛圍帶動下積極入市。 此外，4月份居屋第二市場中仍不乏矚目成交個案，當中筲箕灣東旭苑一個未補地價的中層單位的售價最高，實用面積約650方呎，以725萬元轉手，折合平均實用呎價約11,154元；若以實用呎價計算，則以長沙灣凱樂苑一個高層單位最高，上述單位實用面積約479方呎，「居二」成交價為600萬元，折合平均實用呎價為12,526元。