4月樓價指數結束四連跌 中原陳永傑：5月或再回落 惟樓價離見底不遠｜樓市走勢

差估署最新樓價指數，終止了四連跌，按月升0.35%，惟今年首4個月，樓價指數仍錄得1.21%的跌幅，距離歷史高位低出逾28%。租金指數繼續向升，連升5個月，按月升0.31%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，4月份樓價指數反映3月至4月份的二手成交，料受財案100印花稅政策所帶動，激活了樓市流通量，而3月份一手成交量升至2,400宗，創5個月新高，一手帶動二手，在成交量支持下，樓價指數得以止跌回升。不過，4月份美國總統特朗普上場，對全球大加關稅，市場觀望氣氛濃，5月份樓價指數或有機會再度回落。

中美早前就關稅達成新協議，港拆息回落，供平過租明顯，令轉租為買或買樓收租的個案增加，加上市場普遍預期6月份聯儲局或減息，相信可為樓市起新一輪提振作用。陳永傑預期，5月份一手成交可達2,300宗，較上月升逾一倍，而本月由中原地產促成的二手成交，亦較上月同期升約20%。即使下月公布的差估署指數或會回落，但在多方利好因素支持下，相信樓價已離見底不遠。

美留學政策 或利本港租賃市場

租金方面，繼續受惠於政府積極引入專才的政策，租金繼續跑羸樓價，連升5個月。美國總統下逐客令，不准哈佛大學取錄海外留學生，不排除可吸引更多高材生來港就學，對香港租賃市場帶來進一步支持。況且，於息口回落，租金向升的誘因下，收租客入市將更積極，對樓價早日尋底亦起一定作用。