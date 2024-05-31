4月私宅現樓按揭按月升26% 轉按近3月累跌逾六成 創7年新低｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年4月登記私人住宅現樓按揭2,698宗，按月上升561宗或26.3%。其中一手市場738宗，二手樓市1,226宗，轉按/現契重按有592宗。一二手按揭皆升，只有轉按下跌。轉按宗數連跌3個月，累跌超過六成，創2017年1月有紀錄以來逾7年新低。3月銀行大幅削減甚至沒有轉按現金回贈，至5月更有銀行提升轉按息率至P，轉按的吸引力大減，相信轉按登記量將持續減少。

2024年4月登記二手私人住宅現樓按揭合約1,226宗，按月增加141宗或13.0%，連升2個月共31.8%。政府撤辣後，樓市成交飆升，二手現樓按揭需求增加，估計五、六月數字將升至達2,000宗水平，展望第二季約5,500宗。撤辣熱潮過後，近期二手成交逐步下降，將推低二手現樓按揭需求，將於第三季的數字中反映。