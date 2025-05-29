4月私宅虧損個案突破千宗 創逾16年新高 料6月才有改善｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近月整體樓市以一手主導，而新盤低價開售更窒礙二手市場的轉手獲利比率及平均賺幅。綜合土地註冊處資料所得，2025年4月份全港2,662宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面錄得虧損個案達1,014宗，佔比按月增加1個百分點，至38.1%，為2009年2月以來、逾16年最高。
至於上月帳面獲利個案共1,629宗，佔比61.2%，按月跌1.1個百分點，連跌兩個月，觸及自2009年4月以來、逾16年新低。上月平手的個案有19宗，佔比微升0.1個百分點至0.7%。
九龍區獲利表現遜於大市
按物業區域劃分，4月份港島區表現屬最好，以64.8%比率成為獲利成功最高的分區，按月升3.2個百分點；其次為新界區，報60.7%，惟按月跌4個百分點。至於九龍區表現遜於大市，只錄得59.5%，惟按月微升0.9個百分點。
按物業轉售價格分析，樓價1,200萬元以上組別的獲利比率最高，錄62.7%，按月升3.3個百分點，涉及宗數173宗。此外，401萬至600萬元組別，月內獲利比率亦達62.7%，按月升0.4個百分點，同樣優於大市表現。
天水圍柏慧豪園錄得百分百獲利
檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中只有天水圍柏慧豪園一個屋苑錄得百分百獲利，次高者為紅磡海逸豪園的86.4%，第三則為將軍澳新都城的85.7%。此10個屋苑當中，每宗平均賺幅介乎最少的10%至最多的103.7%不等。其中柏慧豪園錄得每宗轉手平均賺近1.04倍，為表現最佳屋苑。至於新都城及海逸豪園也分別平均賺65.6%及41.9%。不過，愉景灣表現相對遜色，平均每宗轉手只賺10%。
展望5月份，陳海潮指出，二手市場表現仍然較慢熱，加上一手新盤持續以低價開售帶來龐大競爭，料本月二手私宅轉手獲利比率及平均每宗賺幅繼續處低位徘徊微跌，前者料處61%水平橫行偏軟，而後者料微降至13%的水平。不過，5月中旬起，關稅戰轉緩及拆息持續回落，已刺激入市意欲回升，料將利好整體樓市，預期6月份二手私宅轉手的相關數字有機會止跌反彈。