4月私宅虧損個案突破千宗 創逾16年新高 料6月才有改善｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近月整體樓市以一手主導，而新盤低價開售更窒礙二手市場的轉手獲利比率及平均賺幅。綜合土地註冊處資料所得，2025年4月份全港2,662宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面錄得虧損個案達1,014宗，佔比按月增加1個百分點，至38.1%，為2009年2月以來、逾16年最高。

至於上月帳面獲利個案共1,629宗，佔比61.2%，按月跌1.1個百分點，連跌兩個月，觸及自2009年4月以來、逾16年新低。上月平手的個案有19宗，佔比微升0.1個百分點至0.7%。