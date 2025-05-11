4月舖位租務輕微回落 連3個月錄逾300宗 港島核心區空置率有改善｜商舖市況

港島核心區旺舖租盤陸續獲市場吸納，大面積舖位屢獲承租，惟受貿易戰陰霾影響，4月份商舖租務交投量錄輕微跌幅，成交金額則有上升。據中原(工商舖)統計，4月份商舖市場共錄得約332宗租賃成交，按月輕微回落約3.5%，而成交金額錄約3,674萬元，按月上升4.8%，升幅得以維持。該行分析，五一黃金周長假期5日，共錄得110萬訪港人次，提振本港旅遊及零售市場信心，帶動租務市場氣氛，預計5月份商舖租務將可繼續維持逾300宗水平。

金額按月升近 5% 按年增逾 15% 中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，資料指4月份錄得332宗舖位租務成交，按月微跌約3.5%，按年則上升約3.4%；成交金額錄得約3,674萬元，按月升約4.8%，按年增幅約15.7%。月內錄得一宗矚目租務成交，涉及銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心地下A至C號舖及一樓，面積約7,102方呎，前身為變形金剛主題餐廳，新近獲金融機構富途證券以約140萬元租用，平均呎租約197元。相較於上手租戶，新租金升幅達40%，但仍遠較零售業高峰期，由奢侈品牌租用時約880萬元月租，低約84%。

港島 3 大區錄跌幅 尖及旺微升 空置率方面，何潔釵指出，港島核心區空置率錄得顯著改善，中環最新錄得空置率6.66%，按月減少0.30個百分點，按年跌幅達1.70個百分點；灣仔最新空置率為4.57%，銅鑼灣則錄得5.93%，兩者按月分別減少0.20及0.05個百分點，按年則分別減少0.99及0.32個百分點。至於九龍核心區尖沙咀及旺角，雖然空置率按月微升0.08及0.04個百分點，但按年跌幅仍分別有2.63及0.08個百分點，反映市場仍持續消化整體供應。