4月資助房屋按揭登記減34% 居二保證期延長 成交按月增七成｜樓市數據

2024年4月份共錄1,086宗資助房屋按揭登記，較3月份有1,649宗，按月大幅減34.1%，跌幅主要因為啟鑽苑陸續完成上會程序。

根據中原按揭研究部及土地註冊處資料顯示，2024年4月份共錄1,086宗資助房屋按揭登記(主要為居屋及其他資助性房屋)，較3月份有1,649宗，按月大幅減34.1%，跌幅主要因為啟鑽苑陸續完成上會程序，其按揭登記由3月份1,227宗大幅減少56.2%至4月份537宗。中銀香港於4月份以市佔率55.9%成為資助房屋按揭巿佔第一，連續9個月成為單月資助房屋按揭巿佔冠軍。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，資助房屋第二市場按揭保證期延至50年已於3月份正式推行，資助房屋按揭年期上限亦延至30年，可促進居屋交投及流轉，加上樓市在撤辣後氣氛轉好，房屋署正加強打擊濫用公屋及公屋富戶，推使部分公屋戶轉投居屋巿場，亦同步刺激居屋市道，房委會數字顯示4月份居二成交數目按月增七成至811宗。