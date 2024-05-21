4月資助房屋按揭登記減34% 居二保證期延長 成交按月增七成｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處資料顯示，2024年4月份共錄1,086宗資助房屋按揭登記(主要為居屋及其他資助性房屋)，較3月份有1,649宗，按月大幅減34.1%，跌幅主要因為啟鑽苑陸續完成上會程序，其按揭登記由3月份1,227宗大幅減少56.2%至4月份537宗。中銀香港於4月份以市佔率55.9%成為資助房屋按揭巿佔第一，連續9個月成為單月資助房屋按揭巿佔冠軍。
中原按揭董事總經理王美鳳表示，資助房屋第二市場按揭保證期延至50年已於3月份正式推行，資助房屋按揭年期上限亦延至30年，可促進居屋交投及流轉，加上樓市在撤辣後氣氛轉好，房屋署正加強打擊濫用公屋及公屋富戶，推使部分公屋戶轉投居屋巿場，亦同步刺激居屋市道，房委會數字顯示4月份居二成交數目按月增七成至811宗。
中銀連續9個月蟬聯資助房屋按揭冠軍
中原按揭研究部資料顯示，4月份資助房屋按揭登記中，十大銀行市佔率佔99.3%，按月減2.6個百分點，首五位排名銀行與3月份相同。中銀香港於4月份錄得607宗資助房屋按揭登記，巿佔率按月增加2.8個百分點至55.9%，單月升幅最大，連續9個月蟬聯資助房屋按揭冠軍；恒生銀行期內錄得243宗資助房屋按揭登記，按月市佔率減4.2個百分點至22.4%，排名第二；滙豐銀行同期有194宗資助房屋按揭登記，市佔率增0.8個百分點至17.9%，排名第三位；東亞銀行期內錄得13宗資助房屋按揭登記，按月市佔率增0.2個百分點至1.2%，排名第四。
中原按揭研究部資料顯示，2024年首4個月承辦3,523宗資助房屋按揭登記，較2023年同期的6,755宗減少47.8%。其中中銀香港佔1,856宗登記，按年減29.9%，巿佔率達52.7%，排名奪冠；恒生銀行期內有881宗登記，按年減55.1%，市佔率25%，位列第二；滙豐銀行同期有602宗房屋按揭登記，排第三，按年減66%，巿佔率17.1%；工銀(亞洲)排第四，同期錄得64宗登記，按年升10.3%，市佔率1.8%；東亞銀行有54宗房屋按揭登記，按年減37.2%，巿佔率1.5%，排第五。