400萬元或以下二手成交佔比三成 屯門及黃大仙買賣近半屬低價個案｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年2月26日《財政預算案》放寬100元印花稅門檻至400萬元或以下的物業，細價上車盤明顯受惠。預算案宣布後25天(2月26日至3月22日)中原地產「網上搵樓」叫價400萬以下的二手放盤累積錄得近27萬次瀏覽量，與財案前25天(2月1日至2月25日)約21.6萬次瀏覽量比較，上升近兩成半，顯示細價樓搵盤需求迅速飆升。 料今年 400 萬元或以下成交比例升至 35% 選取2024年1月1日至2025年2月28日全港二手私人住宅買賣合約登記量錄32,627宗，當中價值400萬元或以下的成交錄9,788宗，比例為30%。放寬印花稅後，細價樓成為焦點備受追捧，料今年400萬元或以下比例將升至三成半水平。以18個區議會分區計，東區、油尖旺及元朗的細價樓成交宗數共3,153宗，已佔400萬元或以下市場的32.2%。而細價樓成交佔比最高則為屯門及黃大仙，比例同樣高達48%，即區內買賣近一半屬低價成交。

近14個月港島區400萬元或以下二手私人住宅成交錄1,551宗，佔同區整體買賣僅23%，是港九新界三個主要區域之中最低。東區的細價樓成交宗數及佔比均屬港島最高，錄775宗及28%。東區細價樓買賣達10宗或以上的屋苑有15個，平均樓齡超過50年，逾半為單幢樓，呎價介乎6,533元至14,006元。呎價逾一萬元的均為樓齡少於50年的屋苑，分別為永利中心、筲箕灣中心及富利來大廈。西灣河太安樓錄68宗買賣最活躍，平均成交呎價為8,403元。

九龍區佔比為三大主區最高 九龍區400萬元或以下二手私人住宅成交錄3,484宗，佔同區整體買賣比例為37%，是三個主要區域中最高。細價樓成交宗數最多的地區是油尖旺，錄1,252宗。油尖旺細價樓買賣達10宗或以上的屋苑有11個，平均樓齡近50年，屋苑式或單幢物業各佔一半，呎價介乎6,489元至16,099元，位置主要集中大角咀。大同新錄59宗成交最多，平均成交呎價為9,137元。其中，只有利奧坊‧曉岸樓齡較細，僅7年，但呎價為眾屋苑中最高，達16,099元。

而九龍細價樓成交佔比最高的地區是黃大仙，錄48%，買賣較多的4個屋苑平均樓齡達50年以上，全部呎價低於1萬元，錄6,893元至9,484元不等，當中3個屬單幢物業。 元朗錄逾 1100 宗細價樓成交 新界區400萬元或以下二手私人住宅成交錄4,753宗，佔同區整體買賣比例為29%。細價樓成交宗數最多的地區是元朗，錄1,126宗。元朗細價樓買賣達10宗或以上的屋苑有10個，平均樓齡約30年，七成為屋苑式物業，大部份位置偏離西鐵站，呎價介乎6,861元至11,824元。嘉湖山莊錄117宗成交最多，平均成交呎價為7,928元。樓齡較新的有尚悅及峻巒，僅10年左右，呎價錄9,949元及11,824元。