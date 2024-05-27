4XX萬買海景雅裝兩房 海風+樹影畫面 療癒感無價｜有樓睇

有「隱世孤島」之稱的龍珠島，因位置隱秘，居住環境超級清靜，不少單位更享有海景，加上該處樓價長年低水，是入市海景單位的低門檻之選。整個龍珠島由4個屋苑組成，分別是龍珠島別墅、龍珠島花園、龍珠花園及龍珠島東座別墅，全島由一道橋樑連接屯門黃金海岸，日常交通出入及採買必經此橋出入，「隱世」之名非虛，但絕對清靜，讓愛「宅家」的人隨時隨地聽著海風、看望窗外的樹影搖曳，療癒的感覺無價！

全白裝修 傳遞平靜放鬆氛圍

龍珠島屋苑的成交和放盤量向來不多，是次推介的放盤位於龍珠島別墅，屋苑於70年代已開始入伙，全盤共有8座，提供265伙單位，實用面積介乎286至596方呎。介紹的放盤單位為東座高層B11室，實用面積594方呎，間隔為兩房連開放式廚房，最新叫價468萬元，平均實用呎價7,879元。單位座向西北，景觀以海景及園樹景為主，視野寧靜優美，而且單位間隔四正，全屋以白色為主調，裝修雅緻企理，並與窗外的海景和園樹景十分匹配，營造出平靜放鬆的氛圍，是可以讓人全然放鬆的家！