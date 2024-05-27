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地產
2024-05-27 18:55:00

4XX萬買海景雅裝兩房 海風+樹影畫面 療癒感無價｜有樓睇

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溫暖的日光從窗外映入飯廳，予人平靜放鬆的感覺。

溫暖的日光從窗外映入飯廳，予人平靜放鬆的感覺。

有「隱世孤島」之稱的龍珠島，因位置隱秘，居住環境超級清靜，不少單位更享有海景，加上該處樓價長年低水，是入市海景單位的低門檻之選。整個龍珠島由4個屋苑組成，分別是龍珠島別墅、龍珠島花園、龍珠花園及龍珠島東座別墅，全島由一道橋樑連接屯門黃金海岸，日常交通出入及採買必經此橋出入，「隱世」之名非虛，但絕對清靜，讓愛「宅家」的人隨時隨地聽著海風、看望窗外的樹影搖曳，療癒的感覺無價！

全白裝修 傳遞平靜放鬆氛圍

龍珠島屋苑的成交和放盤量向來不多，是次推介的放盤位於龍珠島別墅，屋苑於70年代已開始入伙，全盤共有8座，提供265伙單位，實用面積介乎286596方呎。介紹的放盤單位為東座高層B11室，實用面積594方呎，間隔為兩房連開放式廚房，最新叫價468萬元，平均實用呎價7,879元。單位座向西北，景觀以海景及園樹景為主，視野寧靜優美，而且單位間隔四正，全屋以白色為主調，裝修雅緻企理，並與窗外的海景和園樹景十分匹配，營造出平靜放鬆的氛圍，是可以讓人全然放鬆的家！

龍珠島別墅由8座住宅組成，全盤共有265伙單位，部分大廈位處海邊，優美海景唾手可得。 客廳景觀以綠蔭樹景為主，感覺清新舒服。 客廳寬敞實用，廚房採開放式設計，令空間大增。 主人房空間足，呈90度的大窗戶，令室內光線充沛，感覺舒服。 單位為兩房間隔，房間面積闊落見使，而且沒有窗台位，更顯實用。 浴室裝修企理，空間亦算大。

放盤單位資料

物業名稱：龍珠島別墅
地址：屯門深井掃管笏青龍路5
樓齡：45
放盤單位：東座高層B11 (物業編號：CCO118)
叫價：468萬元 (參考市值租金約16,500)
實用面積：594方呎 / @7,879
建築面積：705方呎 / @6,638
間隔：兩房
VR睇樓：https://bit.ly/3R2SODD
查詢電話：9710 4788 (中原地產愛琴海岸分行 劉先生)
 

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