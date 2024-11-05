5個月最高！住宅買賣註冊按月漲逾六成

本港上月住宅物業註冊量飆逾六成！在減息效應下，土地註冊處昨公布10月送交註冊、一般反映9月成交的樓宇買賣合約合共5,857宗，按年大升99.4%，按月多52.4%；單計住宅樓宇的買賣合約4,697宗，按月多64.9%，為5個月最高，按年飆1.2倍。市場相信成交急升與減息效應有關，並預料在按揭進一步放寬及一手促銷帶動下，本月數字會再推升。 以5,857宗註冊樓宇買賣合約計，數字為5個月最多，至於99.4%的按年升幅更為2023年3月以後逾1年半來最高。至於10月註冊的樓宇買賣合約金額共錄416.57億元，按月多50.6%，按年升43.6%。

一手成交料升數月 世邦魏理仕表示，住宅樓宇成交量在連續下跌5個月後見反彈，主要受惠美國聯儲局開始減息及政府在施政報告期間推出的多項寬鬆政策後，觀察到買家積極入市。另外，上月發展商紛紛推出住宅項目，以捕捉降息和施政報告後被壓抑的置業需求，該行認為在目前大量貨尾情況下，發展商傾向於積極推盤，優先考慮銷售數量，因此預計一手成交量將在未來幾個月持續上升。而由於樓價已調整至相對較低水平，加上未來按揭利率預期會較目前水平低，這將吸引投資者入市。該行同時認為，二手市場成交也可能會增加。