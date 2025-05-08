5新盤上月獲批預售 涉2373伙 創5個月最多｜一手市況

至於長江實業集團(1113)旗下啟德「花語海」(Victoria Blossom)第2期亦獲批預售，涉及416伙，預計關鍵日期為2027年9月30日；而嘉華國際(173)旗下西營盤醫院道7號提供62伙，預計關鍵日期為2027年2月28日。另外，香港興業愉景灣第19-1期，涉及320伙，預計關鍵日期為2026年6月30日。

上月獲批新盤包括新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1A(2)期及第1B期「SIERRA SEA」，分別提供781伙及794伙，預計關鍵日期同為今年12月1日。

地政總署今日(8日)公布，4月份共有5個新盤獲批預售樓花同意書，涉及2,373伙，相較3月份的884伙，增加1,489伙或1.6倍，屬去年11月後、約5個月新高。

上月「零私樓」新申請預售

近期樓市觀望氣氛轉濃，發展商亦放慢私樓申請預售步伐。最新數據顯示，上月唯一新申請項目為房協啟德沐禮街3號，涉及1,800伙，預計關鍵日期為2028年6月30日，即上月未有接獲私樓新申請預售個案，為去年11月後，相隔5個月再錄私樓「零申請」情況，並為2023年2月、即過去兩年多以來第8次。

截至4月底，有17個項目待批預售，涉及單位數目為6,517伙，較3月份的7,090伙，減少573伙或8.1%，為2020年2月後、逾5年單月新低。

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