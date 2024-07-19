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地產
2024-07-19 11:41:06

5月中原城市租金回報率止跌回升 企穩3厘以上 屬近8年高位｜樓市數據

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5月中原城市租金回報率止跌回升 企穩3厘以上 屬近8年高位｜樓市數據

今年5月CRI回報率最新報3.13%，按月升0.04個百分點。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年5CRI回報率最新報3.13厘，按月升0.04個百分點。撤辣後，34月樓價及租金齊升，樓價升幅高於租金，致回報率銷為回落，但撤辣效應5月起漸漸減弱，樓價回落，租金則持續向好，回報率止跌回升。現時CRI回報率繼續企穩3厘以上，處近8年高位，於20167月水平徘徊。暑期租賃旺季帶動下，租賃需求大幅增加，部分地區租盤供應不足，租金可穩步向上，同期樓價下調趨勢不變，展望CRI回報率可升至近3.2厘水平。

今年5H按息維持4.125厘高位水平，同期租金回報率低H按息0.995厘，兩者差距輕微收窄。市場相信聯儲局將於9月減息，加上預測CRI回報率維持造好，與H按息的差距相信可逐步收窄。自20229月起，H按息已經連續21個月高於回報率。

5月中原城市租金回報率止跌回升 企穩3厘以上 屬近8年高位｜樓市數據

今年5月H按息維持4.125厘高位水平，同期租金回報率低H按息0.995厘，兩者差距輕微收窄。

港島租金回報率創近9年半高位

今年5月份CRI_Mass回報率報3.29厘，按月升0.05個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.26厘，按月升0.04個百分點。CRI(大型單位)回報率報2.51厘，按月升0.03個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)齊創201412月後新高，CRI(大型單位)則為20167月水平徘徊。

四區方面，港島CRI_Mass回報率報3.22厘，按月升0.09個百分點，重上201412月時水平，處於近9年半高位。新界西CRI_Mass回報率報3.35厘，按月升0.07個百分點，重返20151月時水平。新界東CRI_Mass回報率報3.31厘，按月升0.06個百分點。九龍CRI_Mass回報率報3.30厘，按月無升跌。九龍及新界東回報率同樣於20167月水平徘徊。

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5月中原城市租金回報率止跌回升 企穩3厘以上 屬近8年高位｜樓市數據

港島CRI_Mass回報率報3.22厘，按月升0.09個百分點，重上2014年12月時水平，處於近9年半高位。

6個成分屋苑租金回報逾4

138個成份屋苑中，5月份租金回報達4厘或以上的屋苑有6個，數量與4月份相同。回報率較高的包括：得寶花園4.66厘，南豐新村4.39厘，嘉輝花園4.32厘，河畔花園4.31厘，大埔中心4.06厘，荃威花園4.04厘。

主要屋苑回報方面，杏花村3.32厘，康怡花園3.49厘，太古城3.11厘，海怡半島3.13厘，美孚新村3.82厘，新都城3.18厘，黃埔花園3.56厘，麗港城3.51厘，沙田第一城3.86厘，太湖花園3.06厘，迎海1.92厘，名城3.01厘，映灣園3.39厘，嘉湖山莊3.22厘，尚悅3.32厘，Yoho Town 2.92厘。

中原城市租金回報率CRI Yield是以中原城市租金指數CRI和中原城市指數CCI為基礎計算，於每月第18日公布兩個月前的數字。周四(18)公布的數字，是反映20245月份的私人住宅租金回報率走勢。

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