5月中原城市租金回報率止跌回升 企穩3厘以上 屬近8年高位｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年5月CRI回報率最新報3.13厘，按月升0.04個百分點。撤辣後，3至4月樓價及租金齊升，樓價升幅高於租金，致回報率銷為回落，但撤辣效應5月起漸漸減弱，樓價回落，租金則持續向好，回報率止跌回升。現時CRI回報率繼續企穩3厘以上，處近8年高位，於2016年7月水平徘徊。暑期租賃旺季帶動下，租賃需求大幅增加，部分地區租盤供應不足，租金可穩步向上，同期樓價下調趨勢不變，展望CRI回報率可升至近3.2厘水平。

今年5月H按息維持4.125厘高位水平，同期租金回報率低H按息0.995厘，兩者差距輕微收窄。市場相信聯儲局將於9月減息，加上預測CRI回報率維持造好，與H按息的差距相信可逐步收窄。自2022年9月起，H按息已經連續21個月高於回報率。