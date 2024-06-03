5月公居屋第二市場交投按月挫55% 東旭苑重上8球水平 創全港綠表今年新高

樓市撤辣後市場上的平價盤源迅速消化，加上新盤頻低價搶客，資助房屋交投亦出現放緩。據香港房屋委員會最新數據顯示，4月份未補價第二市場公屋及居屋成交宗數修訂為850宗，創歷史次高。然而，5月份暫錄377宗成交，按月減少473宗或約55.6%，惟成交數字將於月中再作更新；至於4月份成交宗數則按月多360宗或約73.5%。
港島區居屋樓王身價大跌，吸引新一期「白居二」或綠表買家入市「執平貨」。坐擁無敵海景的東旭苑上月錄得4宗成交，較4月份僅得1宗急升3倍；綠表造價更重上800萬元，貴絕今年全港未補地價居屋。成交單位屬中層戶，實用面積約650方呎，上月以808萬元(未補地價)易手，為該屋苑自去年6月以來、造價首次重上800萬元水平，同時亦創今年全港未補地價居屋新高，呎價約12,431元。至於其餘3宗成交，售價介乎645萬至730萬元，均為實用面積約650方呎三房單位。
東旭苑清一色提供三房單位，最煞食是近半數單位享維港海景，故向來盛產居屋王。該屋苑仍是目前全港最貴未補地價居屋王，綠表最高紀錄成交價高達908萬元，屬實用面積650方呎三房單位，於2021年創下。與高峰期比較，現時仍相距100萬元或約11%。
將軍澳富康花園上月交投最多
隨着一綫屋苑盤源漸減，加上叫價較進取，購買力流向二、三綫屋苑。5月成交量最多的資助房屋，都是以二綫屋苑為主，當中以將軍澳富康花園交投最多，錄得7宗，平均呎價約8,461元，按月升約2.9%，表現可謂價量齊升。其中一宗為涉1個高層單位，實用面積約484方呎，以463萬元售出，呎價約9,566元，屬該屋苑近年呎價新高。
其餘較多成交的資助房屋集中在新界區，有天水圍天盛苑、沙田美松苑、元朗朗屏邨、馬鞍山富寶花園、粉嶺華明邨及馬鞍山錦泰苑，5月份各錄6宗成交。
一綫居屋方面，有西九居屋王之稱的長沙灣凱樂苑，5月份只錄得4宗成交，較4月份的24宗，大減超過80%；但平均呎價按月微升1.4%，至約11,571元。大角咀富榮花園上月亦僅錄得5宗成交，較4月份的9宗縮近一半，平均呎價亦跌2.6%，至約9,414元。