5月公居屋第二市場交投按月挫55% 東旭苑重上8球水平 創全港綠表今年新高

樓市撤辣後市場上的平價盤源迅速消化，加上新盤頻低價搶客，資助房屋交投亦出現放緩。據香港房屋委員會最新數據顯示，4月份未補價第二市場公屋及居屋成交宗數修訂為850宗，創歷史次高。然而，5月份暫錄377宗成交，按月減少473宗或約55.6%，惟成交數字將於月中再作更新；至於4月份成交宗數則按月多360宗或約73.5%。

港島區居屋樓王身價大跌，吸引新一期「白居二」或綠表買家入市「執平貨」。坐擁無敵海景的東旭苑上月錄得4宗成交，較4月份僅得1宗急升3倍；綠表造價更重上800萬元，貴絕今年全港未補地價居屋。成交單位屬中層戶，實用面積約650方呎，上月以808萬元(未補地價)易手，為該屋苑自去年6月以來、造價首次重上800萬元水平，同時亦創今年全港未補地價居屋新高，呎價約12,431元。至於其餘3宗成交，售價介乎645萬至730萬元，均為實用面積約650方呎三房單位。