5月工商舖買賣走勢平穩 全月錄約286宗 舖位升幅顯著

投資氣氛有所改善下，5月共錄約286宗工商舖買賣成交，雖按月微跌，惟成交量已連續3個月錄升幅。(資料圖片)

本港宏觀經濟形勢有所改善，工商舖買賣成交量維持平穩走勢。據中原(工商舖)資料顯示，5月份共錄得約286宗工商舖買賣成交，較4月份微跌，當中商舖物業因叫價調低吸引入市，帶動買賣交投量造好，成交量連續3個月錄得升幅。該行預測，環球投資情緒近期明顯轉好，股市交投亦見回升，帶動商貿活動增長，加上工商舖業主具出貨意欲，預料工商舖買賣成交會穩步向好。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，該行統計5月份市場共錄得約286宗工商舖買賣成交，較上月微跌約5.5%，對比2023年同期則減少約10%。成交金額方面，全月共錄得約40.41億元，較上月減少約27.5%，按年對比則見相若。他表示，5月份三個範疇中，以商舖市場表現最為突出，共錄得約80宗商舖買賣個案，較4月約68宗增多約17.7%，按年對比亦有約6.7%增幅。

他相信，由於現時大部分業主沽貨心切，大都願意割價求售，令整體舖價對比去年大幅下調，即使零售及餐飲業目前仍面臨挑戰，亦吸引不少投資者趁低吸納。觀察今年度按月商舖買賣成交量，由2月份約39宗，上升至最新80宗水平，累計升幅已有約1.05倍。當中悅興地產羅守耀太太鄧嘉玲，近日低吸中環域多利皇后街14號地舖連閣樓，成交價約3,500萬元，較舖位原叫價約5,800萬元折讓近四成，舖位現租客為財務公司，月租約10多萬元，買家可享回報約3.4厘。

商廈靠穩 錄多宗大額成交

潘志明指出， 商廈表現亦見靠穩，5月份買賣市場共錄得約42宗成交，按月上升約1宗，按年則上升約3宗。月内指標甲廈出現多宗矚目成交，如中環皇后大道中9號29樓全層，面積約13,769方呎，以約3.1億元售出，成交呎價約2.25萬元，呎價較6年前高峰期跌約60%。原業主為觀瀾湖相關人士，早於1995年購入上址，當時作價約1.28億元，持貨29年，現帳面獲利約1.82億元，物業升值約1.42倍。

另外，工廈成交則顯著回落，月内錄得約164宗買賣成交，按月跌約15.5%，買賣金額更按月大跌約41.8%。他指出，由於近期市場投資氣氛多集中在商廈及商舖市場，故影響買家入市工廈意欲，而投資工廈多選擇細價物業，故令工廈買賣價量齊跌。