5月未補價居屋錄396宗 按月少四成 利嘉閣：6月恐再下探｜樓市走勢

據房委會及房署網頁最新數據顯示，5月份全港錄396宗居屋第二市場買賣個案(按簽署臨時買賣合約的成交為準)，較4月份的665宗按月急挫40%，但成交量仍為近17個月次高；而5月未補價物業成交總值約15.8億元，亦較4月的25.83億元，同步減少約39%，為近15個月次高水平。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受惠於樓市撤辣、房委會放寬居屋擔保期，以及批出新一批「白居二」准買證政策，大批上車客頻頻現身居屋市場尋寶，令3及4月份交投量呈爆發性增長；惟銀行近日開始收緊按揭審批，加上居屋業主眼見市況轉好，叫價略趨硬朗，導致居屋第二市場買賣升勢乏力，掉頭回落。

每伙平均售價升 2.7%

雖然交投量回落，但平均售價上升。5月份每宗居屋第二市場買賣平均作價約398.9萬元，較4月份的388.4萬元，按月上升2.7%，再次逼近400萬元水平，並創下近半年按月新高，反映受惠於居屋擔保期放寬及「白居二」雙重效應下，居屋第二市場交投轉趨活躍，居屋業主有感市況向好，放盤叫價稍微回升。

另外，5月份居屋第二市場中不乏矚目成交個案，當中以筲箕灣東旭苑一個未補地價中層單位的售價最高，實用面積650方呎，以808萬元轉手，折合平均實用呎價約12,431元。若以實用呎價計算，則以啟德啟朗苑一個中層單位最高，單位實用面積446方呎，居二成交價660萬元，折合平均實用呎價為14,798元。