5鐵路盤呎價跌穿2萬 邊個屋苑每方呎樓價年內「蒸發」5000元最慘烈？

《施政報告》對樓市未有大幅「減辣」，加上美國連番大手加息下，本港樓價跌勢加劇，個別急於沽貨業主紛紛降價求售，「跌價盤」暫見承接力。據中原地產樓市大數據，全港56個鐵路屋苑於上月共錄370宗買賣登記，比9月的368宗多了2宗，創四個月新高。惟市況仍低然迷，比起今年成交量最高的5月多達708宗，少近四成。

朗城滙上月兩宗成交全屬蝕讓

事實上，今年二手樓價掀起跌浪，即使是抗跌力向來較強的鐵路沿線屋苑，亦逃不過今次跌市，造就不少用家趁機「執平貨」。該批鐵路屋苑之中，「跌價盤」佔近九成，共有50個屋苑的10月平均呎價是比去年12月為低，而跌幅達一成以上的屋苑，佔23個或近一半。其中栢景臺、元朗朗城滙及九龍站漾日居，跌幅更逾兩成，是年內跌勢最慘烈的二手鐵路盤。

此外，今年不少鐵路盤呎價跌穿2萬元關口；如元朗朗城滙去年12月平均呎價高見21,261元，上月跌至16,373元（3宗買賣登記），跌幅23%，每方呎樓價「蒸發」近5,000元，叫人吃驚。翻查成交紀錄，該屋苑去年12月只有1宗成交，為1座中層C室一個實用面積333方呎一房戶，當時以高達708萬元易手，呎價高達逾2.1萬元，創當時屋苑呎價新高，也是區內二手呎價次高紀錄，因而推高該月均價。原業主2018年僅以557.8萬元一手買入，持貨滿3年SSD鬆綁便沽貨，勁賺150萬元離場。不過，朗城滙近期一房造價，已跌穿600萬元。

朗城滙頻有業主蝕錢沽貨，上月兩宗成交全屬蝕讓，如5座高層B室兩房戶，業主於2019年以約783萬元買入，上月以750萬元沽出，帳面損手約33萬元，呎價15,121元。