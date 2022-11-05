5鐵路盤呎價跌穿2萬 邊個屋苑每方呎樓價年內「蒸發」5000元最慘烈？

《施政報告》對樓市未有大幅「減辣」，加上美國連番大手加息下，本港樓價跌勢加劇，個別急於沽貨業主紛紛降價求售，「跌價盤」暫見承接力。據中原地產樓市大數據，全港56個鐵路屋苑於上月共錄370宗買賣登記，比9月的368宗多了2宗，創四個月新高。惟市況仍低然迷，比起今年成交量最高的5月多達708宗，少近四成。
朗城滙上月兩宗成交全屬蝕讓
事實上，今年二手樓價掀起跌浪，即使是抗跌力向來較強的鐵路沿線屋苑，亦逃不過今次跌市，造就不少用家趁機「執平貨」。該批鐵路屋苑之中，「跌價盤」佔近九成，共有50個屋苑的10月平均呎價是比去年12月為低，而跌幅達一成以上的屋苑，佔23個或近一半。其中栢景臺、元朗朗城滙及九龍站漾日居，跌幅更逾兩成，是年內跌勢最慘烈的二手鐵路盤。
此外，今年不少鐵路盤呎價跌穿2萬元關口；如元朗朗城滙去年12月平均呎價高見21,261元，上月跌至16,373元（3宗買賣登記），跌幅23%，每方呎樓價「蒸發」近5,000元，叫人吃驚。翻查成交紀錄，該屋苑去年12月只有1宗成交，為1座中層C室一個實用面積333方呎一房戶，當時以高達708萬元易手，呎價高達逾2.1萬元，創當時屋苑呎價新高，也是區內二手呎價次高紀錄，因而推高該月均價。原業主2018年僅以557.8萬元一手買入，持貨滿3年SSD鬆綁便沽貨，勁賺150萬元離場。不過，朗城滙近期一房造價，已跌穿600萬元。
朗城滙頻有業主蝕錢沽貨，上月兩宗成交全屬蝕讓，如5座高層B室兩房戶，業主於2019年以約783萬元買入，上月以750萬元沽出，帳面損手約33萬元，呎價15,121元。
此外，荃灣海之戀平均呎價亦失守2萬元，由去年底的21,593元，跌至上月19,525元（6宗買賣登記），跌幅10%；近期錄得蝕讓的將軍澳日出康城MALIBU，上月平均呎價低見17,021元（7宗買賣登記），較去年底20,185元跌16%；而沙田溱岸8號及九龍塘又一居，呎價同樣跌破2萬元。
沙田第一城成上月成交量最多鐵路盤
10月份成交量最多的鐵路盤為沙田第一城，錄39宗，與9月相同；之後是天水圍嘉湖山莊及紅磡黃埔花園，各錄得35及24宗，分別按月升9%及20%，反映在加息下，細價單位仍有剛性需求。
寶翠園交投反彈7倍 零成交屋苑降至5個
西半山名牌屋苑寶翠園，9月只錄得1宗買賣登記，10月增至8宗，升幅7倍，重返今年5月同樣8宗的旺市水平。該屋苑上月平均呎價25,967元，與去年底26,441元比較，跌近2%。
中原地產區域營業經理吳景新指，寶翠園之前沒有業主肯減價，隨着減價盤湧現，加上樓價低水，帶動成交回升。寶翠園10月全月錄得約4宗成交，其中3宗低於2,000萬元，最平為3座極高層C室，實用面積668方呎，以1,580萬元沽出，呎價23,653元。值得留意的是，同座一個層數較低的C室，面積及座向相同，今年6月以1,738萬元售出，呎價26,018元，反映屋苑樓價於短短四個月下跌近10%。其次是大角咀奧運站柏景灣，10月錄6宗買賣登記，較9月兩宗增加兩倍。
至於零成交屋苑則由9月的6個，減至上月5個，包括大窩口縉庭山、尖沙咀港景峯、沙田新城市廣場、天后栢景臺及西灣河鯉景灣。