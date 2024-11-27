50指標屋苑上周買賣創近9周新低 憂市場不確定性 未來反覆偏軟｜樓市數據

指標屋苑交投再創近兩月新低。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受前一輪好消息刺激，購買力上衝一段後稍見回氣，加上港股反覆偏軟，市場亦憂慮特朗普重掌白宮後會帶來不確定性，多少窒礙入市意欲。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(18日至24日)共錄83宗買賣個案，較前周(11日至17日)的107宗減少22%，失守百宗並創近九周新低。
新都城交投按周少八成
按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑的交投量雙雙下挫，港島區成交量則按周持平。其中九龍區21個指標屋苑上周共錄34宗成交，較前周的53宗減少36%，當中新都城交投量由前周的5宗，大減80%至上周的1宗；海逸豪園及德福花園分別錄得2宗及1宗買賣，按周各自減少75%；海濱南岸及泓景臺期內各錄1宗交投，按周減幅分別達67%及50%；黃埔花園及維景灣畔各有4宗買賣，按周分別減少20%及33%。
14個屋苑錄「零成交」
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄38宗買賣，較前周的43宗減少12%，其中柏慧豪園期內只得1宗成交，按周減幅達80%；映灣園交投量由前周的5宗，減少60%至上周的2宗；新港城及錦繡花園期內分別錄得1宗及2宗交投，按周各自減少50%。
至於，港島區8個指標屋苑上周共錄11宗交投，與前周的宗數相同，當中藍籌屋苑太古城成交量由前周的7宗，減少43%至上周的4宗；杏花園期內則錄得2宗交投，按周增加1倍；而鯉景灣、嘉亨灣及海怡半島上周未聞交投，暫時「捧蛋」。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有14個屋苑錄得「零成交」，較前周的12個增加17%，當中九龍區及新界區各佔6個及5個屋苑，港島區則佔3個。
陳海潮指出，市場現正處於高漲入市情緒後的冷靜期，仍未入市者變得較為審慎，紛紛較理性分析市場潛在風險，包括俄烏戰事引發的不穩定性，及特朗普加徵關稅或引發通脹重臨而令減息步伐轉慢等。此外，目前一手新盤開價仍然吸引，恐持續分薄二手客源，故未來一至兩周的50指標屋苑交投量料仍反覆偏軟。