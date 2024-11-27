50指標屋苑上周買賣創近9周新低 憂市場不確定性 未來反覆偏軟｜樓市數據

指標屋苑交投再創近兩月新低。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受前一輪好消息刺激，購買力上衝一段後稍見回氣，加上港股反覆偏軟，市場亦憂慮特朗普重掌白宮後會帶來不確定性，多少窒礙入市意欲。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(18日至24日)共錄83宗買賣個案，較前周(11日至17日)的107宗減少22%，失守百宗並創近九周新低。

新都城交投按周少八成

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑的交投量雙雙下挫，港島區成交量則按周持平。其中九龍區21個指標屋苑上周共錄34宗成交，較前周的53宗減少36%，當中新都城交投量由前周的5宗，大減80%至上周的1宗；海逸豪園及德福花園分別錄得2宗及1宗買賣，按周各自減少75%；海濱南岸及泓景臺期內各錄1宗交投，按周減幅分別達67%及50%；黃埔花園及維景灣畔各有4宗買賣，按周分別減少20%及33%。