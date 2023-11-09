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地產
2023-11-09 08:30:00

50指標屋苑上周買賣創19周新高 重回70宗水平 九龍區最標青｜二手市況

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50指標屋苑上周買賣創19周新高 重回70宗水平 九龍區最標青｜二手市況

50指標屋苑上周買賣創19周新高 重回70宗水平 九龍區最標青｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市「減辣」措施塵埃落定，加上美國最新一次議息後維持利率不變，激發之前暫緩入市的購買力重投市場，帶動指標屋苑交投出現較顯著的反彈。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(1030日至115)共錄74宗買賣，較前周(1023日至29)54宗增加37%，創自今年6月底以來的19周新高，亦是期內首度重回70宗以上水平。

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑交投錄得兩升一降，其中以九龍區成交量的增幅最大，該區21個指標屋苑上周共錄34宗成交，較前周的18宗急增89%，當中藍田匯景花園及將軍澳新都城各錄4宗及6宗買賣，分別按周大增3倍及5倍；紅磡海逸豪園及將軍澳都會駅交投量由前周的各錄1宗，分別增加1倍至上周的2宗；將軍澳維景灣畔及荔枝角美孚新邨期內則各錄3宗成交，分別較前周的2宗增加50%

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50指標屋苑上周買賣創19周新高 重回70宗水平 九龍區最標青｜二手市況

將軍澳新都城上周錄得6宗買賣，按周大增5倍。(資料圖片)

映灣園交投按周增4

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄31宗交投，較前周的25宗增加24%，當中東涌映灣園期內錄得5宗買賣，按周增幅達4倍；天水圍嘉湖山莊連錄7宗成交，較前周的2宗大增2.5倍；沙田第一城交投量則由前周的4宗，增加50%至上周的6宗。

至於，港島區8個指標屋苑上周共錄9宗買賣，較前周的11宗減少2宗或18%，當中柴灣杏花邨期內錄得1宗買賣，按周減幅達50%；鰂魚涌康怡花園交投量由前周的3宗，減少33%至上周的2宗。

50指標屋苑上周買賣創19周新高 重回70宗水平 九龍區最標青｜二手市況

東涌映灣園上周錄得5宗買賣，按周增幅達4倍。(資料圖片)

零成交屋苑維持18

此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有18個屋苑錄得「零成交」，與前周的18個相同，當中九龍區及新界區分別佔7個屋苑，港島區則佔4個。

陳海潮指出，「減辣」成效乍現，早前預先物色心儀盤源的買家趁措施出台加快落實入市，令按周交投迅速彈升。至於未來一至兩周的50指標屋苑交投量能否維持凌厲升勢，還看業主開價取態，惟相信在「減辣」效應持續下，按周成交量可徘徊在7080宗的相對較高位游走，整體市況可望維持穩中向好。

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50指標屋苑上周買賣創19周新高 重回70宗水平 九龍區最標青｜二手市況

全港50個指標屋苑於上周(10月30日至11月5日)共錄74宗買賣，較前周(10月23日至29日)的54宗增加37%，創自今年6月底以來的19周新高，亦是期內首度重回70宗以上水平。

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