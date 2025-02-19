50指標屋苑上周買賣升20% 創10周新高 利嘉閣：小陽春乍現｜二手市況

二手市場氣氛回暖，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新春長假結束後的第二周，市場氣氛持續轉旺，加上在未有太多一手新盤正式開售前，造就買家先在二手市場尋寶。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(10日至16日)共錄78宗買賣個案，較前周(3日至9日)的65宗增加20%，連增兩周並創自去年十二月中上旬以來的十周新高。
按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑的交投量雙雙上漲，新界區成交則略為減少，其中港島區8個指標屋苑上周共錄16宗買賣，較前周的7宗增加1.29倍，其中鯉景灣期內連錄5宗交投，按周急增4倍；杏花村交投量由前周的1宗，增加2倍至上周的3宗；藍籌屋苑太古城錄得3宗買賣，較前周的2宗增加50%。
新界交投逆市減少 區內10屋苑捧蛋
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄35宗買賣，較前周的28宗增加25%，其中都會駅期內錄得2宗買賣，按周增幅達1倍；新都城及泓景臺各錄3宗交投，分別按周增加50%；美孚新村成交量由前周的5宗，增加40%至上周的7宗。
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄27宗交投，較前周的30宗減少10%，當中區內十個屋苑包括新港城、大埔中心、太湖花園、綠楊新村、愉景新城、荃灣中心、麗城花園、灝景灣、珀麗灣及YOHO Town期內暫未聞交投，齊齊「捧蛋」；而大興花園及錦繡花園各錄2宗買賣，按周增幅分別達1倍。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有17個屋苑錄得「零成交」，較前周的21個減少19%，當中九龍區及新界區分別佔5個及10個屋苑，港島區則佔2個。
二手交投本周穩中向好
陳海潮指出，農曆新年前積聚的購買力陸續釋放，入市進度明顯加快，配合市場近期新盤魚貫登場，帶旺整體樓市氣氛，加上周末有全新盤首批即沽清，令市場信心進一步增強，蛇年小陽春似已乍現。本月底財政司司長將發表新一份《財政預算案》，市場多憧憬有利好經濟及樓市的措施出台，故不排除有買家偷步入市，預料本周一手及二手市場可並駕齊驅，50指標屋苑交投量可望持續穩中向好。