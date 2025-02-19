50指標屋苑上周買賣升20% 創10周新高 利嘉閣：小陽春乍現｜二手市況

二手市場氣氛回暖，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新春長假結束後的第二周，市場氣氛持續轉旺，加上在未有太多一手新盤正式開售前，造就買家先在二手市場尋寶。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(10日至16日)共錄78宗買賣個案，較前周(3日至9日)的65宗增加20%，連增兩周並創自去年十二月中上旬以來的十周新高。

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑的交投量雙雙上漲，新界區成交則略為減少，其中港島區8個指標屋苑上周共錄16宗買賣，較前周的7宗增加1.29倍，其中鯉景灣期內連錄5宗交投，按周急增4倍；杏花村交投量由前周的1宗，增加2倍至上周的3宗；藍籌屋苑太古城錄得3宗買賣，較前周的2宗增加50%。