50指標屋苑上周買賣續窄幅徘徊 利嘉閣：短期內可望先平穩橫行

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，一手新盤成功試出市場可接受的定價，為住宅交投設下新起點，相信只要二手業主能按最新市況提供一定的議價幅度，二手交投最差的情況亦料已出現。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(14至20日)共錄54宗買賣個案，較前周(7日至13日)的53宗增加2%，已是近三周以來最多，惟連續八周處於60宗以下的極低位窄幅徘徊。
新界區交投增加 元朗YOHO Town錄5宗
按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投雙雙下挫，新界區成交量則按周增加，該區21個指標屋苑上周共錄31宗成交，較前周的22宗增加41%，其中元朗YOHO Town期內錄得5宗買賣，按周大增1.5倍；大圍名城交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗；馬鞍山銀湖．天峰及天水圍嘉湖山莊上周分別錄得3宗及6宗成交，各自按周增加50%。
「捧蛋」屋苑降至20個
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄19宗成交，較前周的25宗減少24%，其中將軍澳新都城只錄得1宗成交，按周減幅達67%；紅磡黃埔花園及藍田匯景花園各自亦僅得1宗買賣，分別按周減少50%。
至於，港島區8個指標屋苑上周共錄4宗交投，較前周的6宗減少2宗或33%，當中藍籌屋苑鰂魚涌太古城交投量由前周的3宗，減少33%至上周的2宗；鰂魚涌康怡花園及鴨脷洲海怡半島各自錄得1宗買賣，雙雙按周持平；不過，鰂魚涌南豐新邨、西灣河鯉景灣、嘉亨灣、柴灣杏花邨及小西灣藍灣半島上周均未聞交投，齊齊「捧蛋」。此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有20個屋苑錄得「零成交」，較前周的23個減少13%，當中港島區及新界區分別佔5個及6個屋苑，九龍區則佔9個。
陳海潮指出，二手交投持續淡靜，不過隨著業主陸續願意面對現實及適度降價，短期內指標屋苑成交跌勢料喘穩，相信經歷近月來的低位整固後，短期內的50指標屋苑交投量可望先平穩橫行，及後有機會逐步微升。