50指標屋苑上周買賣續窄幅徘徊 利嘉閣：短期內可望先平穩橫行

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，一手新盤成功試出市場可接受的定價，為住宅交投設下新起點，相信只要二手業主能按最新市況提供一定的議價幅度，二手交投最差的情況亦料已出現。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(14至20日)共錄54宗買賣個案，較前周(7日至13日)的53宗增加2%，已是近三周以來最多，惟連續八周處於60宗以下的極低位窄幅徘徊。

新界區交投增加 元朗 YOHO Town 錄 5 宗

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投雙雙下挫，新界區成交量則按周增加，該區21個指標屋苑上周共錄31宗成交，較前周的22宗增加41%，其中元朗YOHO Town期內錄得5宗買賣，按周大增1.5倍；大圍名城交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗；馬鞍山銀湖．天峰及天水圍嘉湖山莊上周分別錄得3宗及6宗成交，各自按周增加50%。