50指標屋苑上周錄105宗買賣 創7周新高 新盤空白期二手增加｜樓市數據

陳海潮表示，新盤經早前一輪衝刺後，近期有回氣跡象，購買力在新盤小休期間回流二手市場，出現此消彼長的情況。(資料圖片)

九龍交投按周增 27% 沙田第一城逆市跌近三成

按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的交投量雙雙回落，九龍區則按周增加，當中九龍區21個指標屋苑上周共錄47宗成交，較前周的36宗增加27%，其中美孚新村交投量由前周的3宗，大增2.33倍至上周的10宗；麗港城錄得3宗買賣，按周增加2倍；新都城及昇悅居各自錄得2宗交投，分別按周增加1倍；將軍澳廣場及都會駅分別錄得3宗及4宗成交，按周各自增加50%及33%。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄38宗交投，較前周的42宗減少10%，其中銀湖‧天峰成交量由前周的3宗，減少67%至上周只有1宗；新港城、灝景灣及柏慧豪園各自錄得1宗、2宗及1宗交投，分別按周減少50%；名城及沙田第一城分別錄得2宗及5宗買賣，按周各自減少33%及29%。