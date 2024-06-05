50指標屋苑上周錄105宗買賣 創7周新高 新盤空白期二手增加｜樓市數據

九龍交投按周增27% 沙田第一城逆市跌近三成
按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的交投量雙雙回落，九龍區則按周增加，當中九龍區21個指標屋苑上周共錄47宗成交，較前周的36宗增加27%，其中美孚新村交投量由前周的3宗，大增2.33倍至上周的10宗；麗港城錄得3宗買賣，按周增加2倍；新都城及昇悅居各自錄得2宗交投，分別按周增加1倍；將軍澳廣場及都會駅分別錄得3宗及4宗成交，按周各自增加50%及33%。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄38宗交投，較前周的42宗減少10%，其中銀湖‧天峰成交量由前周的3宗，減少67%至上周只有1宗；新港城、灝景灣及柏慧豪園各自錄得1宗、2宗及1宗交投，分別按周減少50%；名城及沙田第一城分別錄得2宗及5宗買賣，按周各自減少33%及29%。
藍灣半島「捧蛋」 指標屋苑短期守百宗水平
至於，港島區8個指標屋苑上周共錄20宗買賣，較前周的23宗減少13%，其中藍籌屋苑太古城按周增加1宗或13%至9宗，鯉景灣期內錄得3宗交投，按周減少25%；南豐新村及藍灣半島上周齊齊「捧蛋」，暫未錄得成交。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有14個屋苑錄得「零成交」，較前周的9個增加56%，當中港島區及九龍區各佔3個及4個屋苑，新界區則佔7個。
陳海潮指出，二手市場始終是最大的交投集中地，買家來自四面八方，每當新盤推售出現空窗期或小休時，二手買賣便會適量增加。雖然美聯儲局何時減息仍未有確實時間表，惟大方向不變，加上近期經濟股市靠穩向好，而住屋需求仍然殷切，相信短期內50指標屋苑交投量仍可平穩上升，力守百宗水平之上。