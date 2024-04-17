50指標屋苑上周錄105宗買賣 按周增24% 仍屬撤辣以來次低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，指標屋苑按周交投短暫萎縮一周後，迅即再次重越百宗水平，反映撤辣後市場有一定的購買力度支撐整體樓市。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(8日至14日)共錄105宗買賣個案，較前周(1日至7日)的85宗增加24%，重上一百宗水平，為撤辣以來的近七周次低。
三區交投齊升 太古城按周大增3倍
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線增加，其中以九龍區的增幅最顯著，該區21個指標屋苑上周共錄47宗交投，較前周的33宗增加42%，當中黃埔花園交投量由前周的2宗，增加1倍至上周的4宗；海濱南岸及宇晴軒分別錄得2宗買賣，按周增幅亦各達1倍；海逸豪園期內錄得3宗買賣，較前周的2宗增加50%；美孚新村則錄得7宗成交，按周增加40%。
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄22宗成交，較前周的19宗增加16%，其中龍頭屋苑太古城上周連錄12宗買賣，按周大增3倍；海怡半島成交量由前周的1宗，增加2倍至上周的3宗。
沙田第一城交投逆市下跌40%至3宗
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄36宗買賣，較前周的33宗增加9%，不過沙田第一城交投按周跌40%至3宗，嘉湖山莊上周表現亦與前周持平，均錄3宗。錦繡花園期內錄得3宗成交，按周急增2倍；大埔中心、麗城花園及大興花園各錄2宗交投，分別按周增加1倍；柏慧豪園交投量由前周的2宗，增加50%至上周的3宗。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有8個屋苑錄得「零成交」，較前周的14個減少43%，當中港島區及新界區各佔3個屋苑，九龍區則佔2個。
陳海潮指出，全面撤辣是對市場一個長期的大好消息，相信有助吸引購買力不斷釋放，不過一手新盤及二手市場始終存在著互相搶佔客源及競爭的情況，因此成交熱度常有起伏波動。過去一周的一手新盤相對略為轉靜後，購買力即再次回流至二手市場尋寶，相信本季買家亦會採取這種在一手及二手市場同時游走的模式入市，因此預料50指標屋苑在未來一短時間仍會傾向在百宗水平上落浮沉的走勢。