50指標屋苑上周錄105宗買賣 按周增24% 仍屬撤辣以來次低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，指標屋苑按周交投短暫萎縮一周後，迅即再次重越百宗水平，反映撤辣後市場有一定的購買力度支撐整體樓市。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(8日至14日)共錄105宗買賣個案，較前周(1日至7日)的85宗增加24%，重上一百宗水平，為撤辣以來的近七周次低。

三區交投齊升 太古城按周大增 3 倍 按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線增加，其中以九龍區的增幅最顯著，該區21個指標屋苑上周共錄47宗交投，較前周的33宗增加42%，當中黃埔花園交投量由前周的2宗，增加1倍至上周的4宗；海濱南岸及宇晴軒分別錄得2宗買賣，按周增幅亦各達1倍；海逸豪園期內錄得3宗買賣，較前周的2宗增加50%；美孚新村則錄得7宗成交，按周增加40%。 港島區方面，8個指標屋苑上周共錄22宗成交，較前周的19宗增加16%，其中龍頭屋苑太古城上周連錄12宗買賣，按周大增3倍；海怡半島成交量由前周的1宗，增加2倍至上周的3宗。