50指標屋苑上周錄113宗買賣 創27周新高｜樓市走勢

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(9月30日至10月6日)，共錄113宗買賣個案，較前周(9月23至29日的85宗增加33%，不單是近4個月以來首度突破100宗水平，更創自今年4月初以來的27周(逾6個月)新高。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，減息兼逢中央救市效應顯現，樓市氣氛同告好轉，買家入市意欲隨即大增，帶動過去一周指標屋苑交投顯著上升。

若按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線上漲，其中以港島區的增幅最顯著，該區8個指標屋苑上周共錄19宗成交，較前周的12宗增加58%。當中藍籌屋苑太古城上周連錄9宗買賣，按周急增1.25倍；康怡花園及南豐新邨各錄5宗及2宗，分別較前周增加67%及1倍。不過，鯉景灣及嘉亨灣上周暫未錄成交，雙雙「捧蛋」。

將軍澳新都城上周錄 7 宗 按周增六倍

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄53宗買賣，較前周的41宗增加29%，其中新都城期內錄得7宗成交，按周大增6倍；帝柏海灣及港灣豪庭上周各錄2宗及3宗，分別較前周增加1倍及2倍；美孚新邨交投量由前周的6宗，增加50%至上周的9宗；黃埔花園、淘大花園及都會駅各錄3宗買賣，分別按周增加50%。

至於新界區21個指標屋苑，上周共錄41宗買賣，較前周的32宗增加28%，當中錦繡花園及藍天海岸分別錄得3宗成交，各自按周增加2倍；嘉湖山莊交投量由前周的2宗，增加1.5倍至上周的5宗；碧堤半島期內錄得2宗成交，較前周的1宗增加1倍；沙田第一城及麗城花園分別錄得9宗及3宗，按周各自增加50%。此外，在全港50個指標屋苑中，上周共有13個屋苑錄得「零成交」，與前周的數字相同，其中新界區及九龍區分別佔4個及7個屋苑，港島區則佔2個。