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地產
2024-10-09 17:50:00

50指標屋苑上周錄113宗買賣 創27周新高｜樓市走勢

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上周港島、九龍及新界三區指標屋苑交投量全線上升，當中以港島區增幅最顯著，藍籌屋苑之一太古城上周連錄9宗買賣，按周急增1.25倍。

上周港島、九龍及新界三區指標屋苑交投量全線上升，當中以港島區增幅最顯著，藍籌屋苑之一太古城上周連錄9宗買賣，按周急增1.25倍。

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綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(930日至106)，共錄113宗買賣個案，較前周(92329日的85宗增加33%，不單是近4個月以來首度突破100宗水平，更創自今年4月初以來的27(6個月)新高。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，減息兼逢中央救市效應顯現，樓市氣氛同告好轉，買家入市意欲隨即大增，帶動過去一周指標屋苑交投顯著上升。

港島區增幅最顯著 太古城上周連錄9

若按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線上漲，其中以港島區的增幅最顯著，該區8個指標屋苑上周共錄19宗成交，較前周的12宗增加58%。當中藍籌屋苑太古城上周連錄9宗買賣，按周急增1.25倍；康怡花園及南豐新邨各錄5宗及2宗，分別較前周增加67%1倍。不過，鯉景灣及嘉亨灣上周暫未錄成交，雙雙「捧蛋」。

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九龍區21個指標屋苑中，將軍澳新都城於上周錄得7宗成交，按周急增六倍。

九龍區21個指標屋苑中，將軍澳新都城於上周錄得7宗成交，按周急增六倍。

將軍澳新都城上周錄7 按周增六倍

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄53宗買賣，較前周的41宗增加29%，其中新都城期內錄得7宗成交，按周大增6倍；帝柏海灣及港灣豪庭上周各錄2宗及3宗，分別較前周增加1倍及2倍；美孚新邨交投量由前周的6宗，增加50%至上周的9宗；黃埔花園、淘大花園及都會駅各錄3宗買賣，分別按周增加50%

至於新界區21個指標屋苑，上周共錄41宗買賣，較前周的32宗增加28%，當中錦繡花園及藍天海岸分別錄得3宗成交，各自按周增加2倍；嘉湖山莊交投量由前周的2宗，增加1.5倍至上周的5宗；碧堤半島期內錄得2宗成交，較前周的1宗增加1倍；沙田第一城及麗城花園分別錄得9宗及3宗，按周各自增加50%。此外，在全港50個指標屋苑中，上周共有13個屋苑錄得「零成交」，與前周的數字相同，其中新界區及九龍區分別佔4個及7個屋苑，港島區則佔2個。

倘股市續升 息口續降 二手短期內回穩

陳海潮指出，近期利好因素接連出現，令樓市出現大逆轉，一掃之前入市信心不足的困窘。除了一手新盤轉旺外，二手市場也有起色，足證是次復甦較為全面。他預期，只要股市大方向仍可保持升勢，加上息口續降及經濟好轉，相信短期內二手屋苑交投量有力企穩在百宗之上，再逐漸穩步推進。

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