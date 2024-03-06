50指標屋苑上周錄137宗買賣 約一年新高 撤辣大舉釋放購買力｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，《財政預算案》徹底撤辣，加上暫停承造按揭的壓力測試及進一步放寬按揭成數，即時大舉釋放市場購買力，在各類買家蜂擁入市下，二手屋苑交投量出現報復式上升。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(2月26日至3月3日)共錄137宗買賣個案，較前周(2月19日至2月25日)82宗大增67%，創自去年3月初以來的52周、即約一年來新高。

港島交投增幅顯著 太古城錄 8 宗 按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線向上，當中以港島區的增幅最顯著，該區8個指標屋苑上周共錄25宗成交，較前周的10宗增加1.5倍，其中康怡花園及杏花村各錄4宗及7宗買賣，按周分別大增3倍及2.5倍；藍籌屋苑太古城成交量由前周的3宗，增加1.67倍至上周的8宗；南豐新村及藍灣半島分別錄得2宗及4宗交投，按周各自增加1倍及33%。 九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄51宗交投，較前周的32宗增加59%，當中麗港城成交量由前周的1宗，急增6倍至上周的7宗；新都城及維港灣各錄5宗及3宗買賣，按周分別增加1.5倍及2倍；淘大花園、德福花園及將軍澳廣場交投量各自按周增加1倍，分別錄得2宗、2宗及4宗買賣；美孚新村交投量則由前周的4宗，增加75%至上周的7宗。