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地產
2024-03-06 10:45:49

50指標屋苑上周錄137宗買賣 約一年新高 撤辣大舉釋放購買力｜樓市數據

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50指標屋苑上周錄137宗買賣 約一年新高 撤辣大舉釋放購買力｜樓市數據

陳海潮表示，《財政預算案》徹底撤辣，加上暫停承造按揭的壓力測試及進一步放寬按揭成數，即時大舉釋放市場購買力。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，《財政預算案》徹底撤辣，加上暫停承造按揭的壓力測試及進一步放寬按揭成數，即時大舉釋放市場購買力，在各類買家蜂擁入市下，二手屋苑交投量出現報復式上升。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(226日至33日)共錄137宗買賣個案，較前周(219日至225)82宗大增67%，創自去年3月初以來的52即約一年來新高。

50指標屋苑上周錄137宗買賣 約一年新高 撤辣大舉釋放購買力｜樓市數據

全港50個指標屋苑於上周(2月26日至3月3日)共錄137宗買賣個案，較前周(2月19日至2月25日)82宗大增67%，創自去年3月初以來的52周、即約一年來新高。

港島交投增幅顯著 太古城錄8

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線向上，當中以港島區的增幅最顯著，該區8個指標屋苑上周共錄25宗成交，較前周的10宗增加1.5倍，其中康怡花園及杏花村各錄4宗及7宗買賣，按周分別大增3倍及2.5倍；藍籌屋苑太古城成交量由前周的3宗，增加1.67倍至上周的8宗；南豐新村及藍灣半島分別錄得2宗及4宗交投，按周各自增加1倍及33%

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄51宗交投，較前周的32宗增加59%，當中麗港城成交量由前周的1宗，急增6倍至上周的7宗；新都城及維港灣各錄5宗及3宗買賣，按周分別增加1.5倍及2倍；淘大花園、德福花園及將軍澳廣場交投量各自按周增加1倍，分別錄得2宗、2宗及4宗買賣；美孚新村交投量則由前周的4宗，增加75%至上周的7宗。

50指標屋苑上周錄137宗買賣 約一年新高 撤辣大舉釋放購買力｜樓市數據

藍籌屋苑太古城成交量由前周的3宗，增加1.67倍至上周的8宗。(資料圖片)

嘉湖山莊成交按周增3.5 海怡半島捧蛋

至於，新界區21個指標屋苑上周共錄61宗買賣，較前周的40宗增加53%，其中嘉湖山莊上周連錄18宗買賣，較前周的4宗大增3.5倍；麗城花園及大興花園期內各錄2宗交投，分別按周增加1倍；YOHO Town交投量由前周的4宗，增加50%至上周的6宗；沙田第一城期內錄得10宗成交，按周增加11%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有15個屋苑錄得「零成交」，較前周的18個減少17%，當中九龍區及新界區分別佔6個屋苑，港島區則佔3個，包括海怡半島。

陳海潮指出，撤辣威力強大，引發壓抑了近十四年的購買力在瞬間爆發，無論是上車的本地用家、多買一層備用的人士、未住滿七年的專才、剛到步的高才，以至投資者等均趁業主仍未大幅反價前加速入市，相信有關情況可持續，本周50指標屋苑交投料將進一步上升，有機會上望180宗以至200宗水平，而短期內仍將逐步上試更高位。

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