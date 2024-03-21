50指標屋苑上周錄150宗買賣 按周回落19% 業主惜售拖慢成交｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手屋苑「筍盤」經過之前一輪急促消化後尚待補充，在業主陸續轉趨惜售下，成交進度略為拖慢。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(11日至17日)共錄150宗買賣個案，較前周(4日至10日)的186宗回落19%，仍是自去年三月以來的54周次高。

全港50個指標屋苑買賣宗數仍是自去年三月以來的54周次高。

九龍新界交投雙下挫 嘉湖山莊 減少 58% 至 10 宗

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑的交投量雙雙下挫，港島區則按周增加；當中新界區21個指標屋苑上周共錄73宗買賣，較前周的104宗減少30%，其中荃灣中心交投量由前周的8宗，減少75%至上周的2宗；熱門上車屋苑沙田第一城及嘉湖山莊各錄9宗及10宗成交，按周分別減少53%及58%；名城及柏慧豪園分別錄得3宗及1宗買賣，按周減幅各自達57%及50%；珀麗灣及碧堤半島交投量分別由前周的3宗，各自減少33%至上周的2宗。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄55宗交投，較前周的61宗減少10%，當中黃埔花園成交量由前周的14宗，大減79%至上周的3宗；將軍澳中心及維景灣畔各錄2宗及1宗買賣，按周減幅分別達60%及75%；都會駅、維港灣及港灣豪庭期內各錄1宗成交，按周各自減少50%。