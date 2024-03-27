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地產
2024-03-27 11:25:32

50指標屋苑上周錄162宗買賣 連續4周高位企穩 旺市料可延續至下月｜樓市數據

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50指標屋苑上周錄162宗買賣 連續4周高位企穩 旺市料可延續至下月｜樓市數據

全港50個指標屋苑於上周(18日至24日)共錄162宗買賣個案，較前周(11日至17日)的164宗減少1%。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市撤辣後，市場氣氛維持暢旺，一手及二手市場並駕齊驅向好，反映購買力仍積極入市，料旺市情況仍可持續。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(18日至24)共錄162宗買賣個案，較前周(11日至17)164宗減少1%，不過自撤辣後已連續四周企穩在接近150宗或以上的高位。

50指標屋苑上周錄162宗買賣 連續4周逾150宗 旺市料可延續至下月｜樓市數據

不過自撤辣後已連續四周企穩在接近150宗或以上的高位。

沙田第一城及嘉湖山莊成交按周減11%7%

按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的交投量雙雙下挫，九龍區則按周增加；當中新界區21個指標屋苑上周共錄72宗買賣，較前周的84宗減少14%，其中映灣園交投量由前周的10宗，大減60%至上周的4宗；荃灣中心期內僅錄1宗買賣，按周減幅達50%；名城、大埔中心及YOHO Town分別錄得2宗、2宗及4宗買賣，按周各自減少33%；熱門上車屋苑沙田第一城及嘉湖山莊各錄8宗及14宗成交，分別較前周減少11%7%

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄21宗成交，較前周的24宗減少3宗或13%，其中杏花村僅錄1宗買賣，按周減少67%；藍籌屋苑太古城的成交量由前周的12宗，減少25%至上周的9宗；海怡半島期內錄得3宗交投，較前周的4宗減少25%

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九龍交投按周漲逾兩成 黃埔花園增29

至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄69宗交投，較前周的56宗增加23%，當中維景灣畔成交量由前周的1宗，大增4倍至上周的5宗；黃埔花園及都會駅各錄9宗及3宗買賣，按周分別增加2倍；海逸豪園、將軍澳中心及維港灣交投量分別按周增加1倍，各自錄得6宗、4宗及2宗成交。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有9個屋苑錄得「零成交」，較前周的6個增加50%，當中九龍區及新界區分別佔4個及3個屋苑，港島區則佔2個。

陳海潮指出，自全面取消樓市辣招後，新盤市場表現十分熾熱，全新盤及貨尾均熱銷大賣，縱然如此，亦無礙二手市場表現，踏入撤辣後第四周，二手指標屋苑按周交投仍然突破百五宗水平，在在顯然此輪旺市屬全面性反彈，相信在各路資金持續入市支持下，50指標屋苑在本月最後一周的交投量仍能處於高位橫行，此番旺市料將繼續延至四月份。

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