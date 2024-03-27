50指標屋苑上周錄162宗買賣 連續4周高位企穩 旺市料可延續至下月｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市撤辣後，市場氣氛維持暢旺，一手及二手市場並駕齊驅向好，反映購買力仍積極入市，料旺市情況仍可持續。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(18日至24日)共錄162宗買賣個案，較前周(11日至17日)的164宗減少1%，不過自撤辣後已連續四周企穩在接近150宗或以上的高位。

沙田第一城及嘉湖山莊成交按周減 11% 及 7% 按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的交投量雙雙下挫，九龍區則按周增加；當中新界區21個指標屋苑上周共錄72宗買賣，較前周的84宗減少14%，其中映灣園交投量由前周的10宗，大減60%至上周的4宗；荃灣中心期內僅錄1宗買賣，按周減幅達50%；名城、大埔中心及YOHO Town分別錄得2宗、2宗及4宗買賣，按周各自減少33%；熱門上車屋苑沙田第一城及嘉湖山莊各錄8宗及14宗成交，分別較前周減少11%及7%。 港島區方面，8個指標屋苑上周共錄21宗成交，較前周的24宗減少3宗或13%，其中杏花村僅錄1宗買賣，按周減少67%；藍籌屋苑太古城的成交量由前周的12宗，減少25%至上周的9宗；海怡半島期內錄得3宗交投，較前周的4宗減少25%。