50指標屋苑上周錄182宗買賣 按周升24% 撤辣效應持續｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，撤辣效應持續發揮作用，各方買家積極入市下，持續推升指標屋苑按周交投量，一步步向更高位進逼。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（4日至10日）共錄182宗買賣個案，較前周（2月26日至3月3日）的147宗再增近24%，連續三周增加並創自去年三月初以來的五十三周、約一年以來新高。

50個指標屋苑買賣連續三周增加並創自去年三月初以來的五十三周、約一年以來新高。

九龍新界交投雙上揚 沙田第一城升 58%

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑的交投量雙雙上揚，港島區則按周回落；當中新界區21個指標屋苑上周共錄100宗買賣，較前周的65宗增加54%，其中映灣園上周連錄10宗買賣，較前周的3宗大增2.33倍；盈翠半島及碧堤半島期內各錄3宗交投，分別按周增加2倍；藍天海岸交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗；名城期內錄得7宗買賣，按周增幅達75%；沙田第一城及嘉湖山莊各自錄得19宗及24宗成交，分別按周增加58%及33%。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄61宗交投，較前周的56宗增加9%，當中黃埔花園及海逸豪園分別錄得14宗及3宗買賣，按周各自增加1.33倍及2倍；海濱南岸、都會駅、港灣豪庭及昇悅居各自錄得2宗交投，分別按周增加1倍；淘大花園及新都城交投量各自按周增加33%及20%，上周分別錄得4宗及6宗買賣。