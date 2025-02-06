50指標屋苑上周錄31宗買賣 創逾6年新低 港島表現最曳｜二手市況

春節假期二手市場沉靜，指標屋苑上周交投再創新低。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，一月底的過去一周，新春假期節日氣氛濃厚，絕大部分市民均忙於過年賀歲，連同周末兩天共五日假期，二手樓市也進入「休息」狀態，成交極為疏落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(1月27日至2月2日)共錄31宗買賣個案，較前周(1月20日至1月26日)的56宗減少45%，創自2018年10月底以來的327周、逾6年新低。

全港50個指標屋苑於上周(1月27日至2月2日)共錄31宗買賣個案，創自2018年10月底以來的327周、逾六年新低。

三區交投全線下挫

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線下挫，其中以港島區的按周減幅最顯著，該區8個指標屋苑上周共錄4宗買賣，較前周的13宗減少69%，其中藍籌屋苑太古城交投量由前周的4宗，減少50%至上周的2宗；康怡花園及鯉景灣期內各錄1宗成交，分別按周減少50%；至於區內其餘五個屋苑包括南豐新村、嘉亨灣、杏花村、藍灣半島及海怡半島則未聞交投，上周暫時「捧蛋」。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄15宗交投，較前周的24宗減少38%，當中YOHO Town只錄得1宗買賣，按周減少50%；錦繡花園及映灣園期內各錄3宗交投，分別較前周減少25%。沙田第一城及嘉湖山莊上周表現持平，各錄得2宗及3宗成交。