50指標屋苑上周錄35宗買賣 創逾5年新低 港九市區交投雙下挫｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，承接農曆新年長假期的淡靜氣氛，買賣雙方仍處休戰狀態，部分更是外遊仍未返港，故令新春後指標屋苑交投持續緩慢。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(12日至18日)共錄35宗買賣個案，較前周(5日至11日)的50宗再減少30%，連減四周並創自2018年10月底至今的277周、即逾5年多以來的新低。

全港50個指標屋苑於上周（12日至18日）共錄35宗買賣個案，較前周（5日至11日）的50宗再減少30%。

港島6 屋苑齊捧蛋

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑的交投量雙雙下挫，新界區則按周增加，其中港島區8個指標屋苑上周僅錄4宗成交，較前周的12宗減少67%，其中藍籌屋苑太古城成交量由前周的4宗，減少50%至上周的2宗；藍灣半島錄得2宗買賣，與前周持平；區內其餘六個屋苑包括康怡花園、南豐新村、鯉景灣、嘉亨灣、杏花村及海怡半島期內均未聞交投，齊齊「捧蛋」。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄12宗交投，較前周的23宗減少48%，當中美孚新村成交量由前周的4宗，減少50%至上周的2宗；黃埔花園及維景灣畔分別錄得1宗交投，各自按周減少50%。