熱門搜尋:
大光麵 Chubby Hearts 潮濕 美斯 長者醫療券 23條立法 垃圾徵費 流感 曉柏峰 回南天 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-02-21 07:00:00

50指標屋苑上周錄35宗買賣 創逾5年新低 港九市區交投雙下挫｜樓市數據

分享：
50指標屋苑上周錄35宗買賣 創逾5年新低 港九市區交投雙下挫｜樓市數據

陳海潮表示，承接農曆新年長假期的淡靜氣氛，買賣雙方仍處休戰狀態，部分更是外遊仍未返港，故令新春後指標屋苑交投持續緩慢。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，承接農曆新年長假期的淡靜氣氛，買賣雙方仍處休戰狀態，部分更是外遊仍未返港，故令新春後指標屋苑交投持續緩慢。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(12日至18日)共錄35宗買賣個案，較前周(5日至11日)50宗再減少30%，連減四周並創自2018年10月底至今的277周、即逾5年多以來的新低。

50指標屋苑上周錄35宗買賣 創逾五年新低 買家多觀望《財政預算案》｜樓市數據

全港50個指標屋苑於上周（12日至18日）共錄35宗買賣個案，較前周（5日至11日）的50宗再減少30%。

港島6屋苑齊捧蛋

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑的交投量雙雙下挫，新界區則按周增加，其中港島區8個指標屋苑上周僅錄4宗成交，較前周的12宗減少67%，其中藍籌屋苑太古城成交量由前周的4宗，減少50%至上周的2宗；藍灣半島錄得2宗買賣，與前周持平；區內其餘六個屋苑包括康怡花園、南豐新村、鯉景灣、嘉亨灣、杏花村及海怡半島期內均未聞交投，齊齊「捧蛋」。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄12宗交投，較前周的23宗減少48%，當中美孚新村成交量由前周的4宗，減少50%至上周的2宗；黃埔花園及維景灣畔分別錄得1宗交投，各自按周減少50%

50指標屋苑上周錄35宗買賣 創逾五年新低 買家多觀望《財政預算案》｜樓市數據

藍籌屋苑太古城成交量由前周的4宗，減少50%至上周的2宗。(資料圖片)

本周指標屋苑交投難有起色

至於，新界區21個指標屋苑上周共錄19宗買賣，較前周的15宗增加27%，其中嘉湖山莊上周錄得6宗買賣，較前周的3宗增加1倍；灝景灣交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有31個屋苑錄得「零成交」，較前周的22個增加41%，當中九龍區及新界區分別佔12個及13個屋苑，港島區則佔6個。

陳海潮指出，下周三公布的《財政預算案》是否調整辣招，包括三大辣稅的進一步寬減甚或撤銷，都對入市部署有關鍵影響，因此絕大多數準買家均處於審慎觀望狀態，預期本周指標屋苑的交投難望有大起色。不過，相信在當結果塵埃落定後，交投有機會轉快，告別目前極低迷的狀況，逐步回復至較正常水平。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受