50指標屋苑上周錄50宗買賣 連減3周 創19周新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新春大年初一前最後數天，買賣雙方均無心戀戰，更多人選擇提早「收爐」，待過完年後看形勢再作買賣部署。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（2月5日至2月11日）共錄50宗買賣個案，較前周（1月29日至2月4日）的69宗再減少28%，連減三周並創自去年十月初以來的19周新低。
九龍新界交投齊跌 沙田第一城零成交
按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑的交投量雙雙下挫，港島區則按周增加，其中新界區21個指標屋苑上周共錄15宗買賣，較前周的27宗減少44%，其中新港城交投量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗；嘉湖山莊上周錄得3宗買賣，較前周的4宗減少25%；區內名城、沙田第一城、銀湖‧天峰、大埔中心、太湖花園、綠楊新村、愉景新城、荃灣中心、麗城花園、盈翠半島、珀麗灣、碧堤半島、大興花園及柏慧豪園期內均暫未聞交投，齊齊「捧蛋」。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄23宗交投，較前周的32宗減少28%，當中海逸豪園僅錄1宗買賣，按周減幅達67%；美孚新村成交量由前周的8宗，減少50%至上周的4宗；黃埔花園及港灣豪庭分別錄得2宗交投，各自按周減少33%。
太古城買賣按周升33% 捧蛋屋苑按周倍增
至於，港島區8個指標屋苑上周共錄12宗成交，較前周的10宗增加2宗或20%，其中南豐新村成交量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗；藍籌屋苑太古城錄得4宗買賣，按周增加33%。
此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有22個屋苑錄得「零成交」，較前周的11個增加1倍，當中九龍區及新界區分別佔7個及14個屋苑，港島區則佔1個。
陳海潮指出，農曆新春四日長假橫跨兩周，淡靜氣氛料將延至本周，加上月底便是萬眾引頸以待的《財政預算案》出台，不排除市場參與者在未來兩周仍會審慎觀望、靜候佳音，故在結果揭盅前，二手指標屋苑交投量料維持在半百宗水平窄幅上落。