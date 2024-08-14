50指標屋苑上周錄58宗買賣 近8周最少 市場靜候美國落實減息｜二手市況

全港50個指標屋苑於上周(8月2日至8月11日)共錄58宗買賣個案，較前周(7月29日至8月4日)的68宗減少15%。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場屏息靜候美國落實減息，現時買賣雙方均按兵不動，二手拉鋸情況再現，指標屋苑交投量在短暫橫行後再度回軟。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(8月2日至8月11日)共錄58宗買賣個案，較前周(7月29日至8月4日)的68宗減少15%，創6月中以來的近8周新低。

沙田第一城的成交量則由前周的3宗，減少33%至上周的2宗。(資料圖片)

沙田第一城減少 33% 至 3 宗

按地區劃分，上周港島及新界區指標屋苑的交投量雙雙下挫，九龍區則按周增加。其中港島區8個指標屋苑上周共錄9宗交投，較前周的18宗減少50%，其中康怡花園及海怡半島各自僅錄1宗買賣，分別按周減少75%；藍籌屋苑太古城則錄得5宗交投，與前周宗數相同；南豐新村、嘉亨灣及杏花村期內未聞交投，暫時「捧蛋」。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄21宗買賣，較前周的26宗減少19%，當中嘉湖山莊交投量由前周的9宗，大減56%至上周的4宗；珀麗灣期內錄得1宗買賣，較前周減少50%；沙田第一城的成交量則由前周的3宗，減少33%至上周的2宗。