50指標屋苑上周錄58宗買賣 近8周最少 市場靜候美國落實減息｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場屏息靜候美國落實減息，現時買賣雙方均按兵不動，二手拉鋸情況再現，指標屋苑交投量在短暫橫行後再度回軟。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(8月2日至8月11日)共錄58宗買賣個案，較前周(7月29日至8月4日)的68宗減少15%，創6月中以來的近8周新低。
沙田第一城減少33%至3宗
按地區劃分，上周港島及新界區指標屋苑的交投量雙雙下挫，九龍區則按周增加。其中港島區8個指標屋苑上周共錄9宗交投，較前周的18宗減少50%，其中康怡花園及海怡半島各自僅錄1宗買賣，分別按周減少75%；藍籌屋苑太古城則錄得5宗交投，與前周宗數相同；南豐新村、嘉亨灣及杏花村期內未聞交投，暫時「捧蛋」。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄21宗買賣，較前周的26宗減少19%，當中嘉湖山莊交投量由前周的9宗，大減56%至上周的4宗；珀麗灣期內錄得1宗買賣，較前周減少50%；沙田第一城的成交量則由前周的3宗，減少33%至上周的2宗。
黃埔花園成交量按周多1宗
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄28宗成交，較前周的24宗增加17%，其中維景灣畔上周錄得3宗買賣，較前周的1宗增加2倍；海逸豪園及新都城分別錄得2宗交投，各自按周增加1倍；黃埔花園成交量由前周的2宗，增加50%至上周的3宗。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有17個屋苑錄得「零成交」，較前周的21個減少19%，當中九龍區及新界區分別佔5個及9個屋苑，港島區則佔3個。
陳海潮指出，美聯儲下月有望減息，對積弱的樓市無疑是一大利好消息；然而在美國實際減息前，準買家態度仍然保守，入市進度較為緩慢，在結果落實之前，估計整體二手交投量續於低位窄幅徘徊。