50指標屋苑上周錄63宗買賣 近十八周次低 更多業主面對現實願減價｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場經歷對上一周的短暫小休後，得悉下半年美國有機會下調息口兩次，有助紓緩供樓壓力，令入市信心略有恢復。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(17日至23日)共錄63宗買賣個案，較前周(10日至16日)的46宗增加37%，仍為今年2月中以來的近十八周次低。
嘉湖山莊交投按周增一倍至2宗
按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑的交投量均有增長，港島區則按周減少，其中新界區21個指標屋苑上周共錄23宗交投，較前周的14宗增加64%，其中映灣園成交量由前周的2宗，大增1.5倍至上周的5宗；盈翠半島及嘉湖山莊期內各自錄得2宗買賣，按周增幅分別達1倍。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄33宗成交，較前周的23宗增加43%，其中淘大花園及將軍澳中心各自錄得3宗買賣，按周分別急增2倍；美孚新村交投量由前周的3宗，增加1倍至上周的6宗；海逸豪園及維港灣各自錄得3宗及2宗買賣，按周分別增加50%及1倍。
太古城錄4宗買賣 按周減少20%
至於，港島區8個指標屋苑上周共錄7宗買賣，較前周的9宗減少2宗或22%，其中杏花村成交量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗；藍籌屋苑太古城上周錄得4宗買賣，較前周的5宗減少20%；康怡花園、鯉景灣、嘉亨灣及藍灣半島期內未聞交投，繼續「捧蛋」。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有14個屋苑錄得「零成交」，較前周的23個減少39%，當中港島區及九龍區各佔4個屋苑，新界區則佔6個。
陳海潮指出，面對市場表現淡靜及來自一手新盤的競爭，更多二手主業主亦陸續面對現實，願意擴大議幅及有實質減價的屋苑仍能吸引買家注視，相繼達致成交。短期後市方面，預期一二手市場將持續交替，部分新盤向隅客回流二手，料指標屋苑來周交投維持在50至70宗之間窄幅上落。