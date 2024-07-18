50指標屋苑上周錄68宗買賣 按周升逾一成 市場憧憬減息｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，雖然一手新盤持續以吸引的低價開售作招徠，但近日市場憧憬美聯儲局九月開始減息的機會增加，令二手交投不致於被冰封。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(8日至14日)共錄68宗買賣個案，較前周(1日至7日)的61宗增加11%，仍為近4周次低。

沙田第一城急增 3 倍至 4 宗 按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的交投量均有增長，九龍區則按周減少。其中港島區8個指標屋苑上周共錄17宗成交，較前周的13宗增加31%，當中鯉景灣交投量由前周的1宗，大增2倍至上周的3宗；康怡花園錄得2宗買賣，按周增加1倍；杏花村及海怡半島分別錄得3宗交投，各自較前周增加50%；龍頭屋苑太古城則錄得5宗買賣，較前周的4宗增加25%。 新界區方面，21個指標屋苑上周共錄28宗買賣，較前周的22宗增加27%，當中沙田第一城交投量由前周的1宗，急增3倍至上周的4宗；新港城期內錄得3宗買賣，較前周的1宗增加2倍；盈翠半島則錄得2宗成交，按周增幅達1倍。