50指標屋苑上周錄68宗買賣 按周升6% 料美國減息前二手難反彈｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，過去一周，市場焦點是觀望美國議息後的息口走勢言論，買家入市態度仍然顯得較為審慎，令致50指標屋苑交投維持在七十宗以下窄幅上落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(7月29日至8月4日)共錄68宗買賣個案，較前周(7月22日至7月28日)的64宗增加6%，已連續五周在六十至七十餘宗水平窄幅徘徊。

太古城交投按周增加 25% 至 5 宗

按地區劃分，上周三區指標屋苑的交投量各別發展，當中港島區按周增加、九龍區持平、新界區則按周回落。港島區8個指標屋苑上周共錄18宗交投，較前周的11宗增加64%，其中康怡花園及海怡半島各錄4宗買賣，分別按周急增3倍；南豐新村交投量由前周的1宗，增加2倍至上周的3宗；藍簿屋苑太古城錄得5宗交投，較前周的4宗增加25%。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄24宗成交，與前周的交投量相同，其中匯景花園上周錄得3宗買賣，較前周的1宗增加2倍；淘大花園及都會駅分別錄得4宗及2宗交投，各自按周增加1倍；不過，維景灣畔成交量則由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；黃埔花園及美孚新村各錄2宗及3宗買賣，較周減幅分別達33%及25%。