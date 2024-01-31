50指標屋苑上周錄68宗買賣 按周跌26% 屬近7周最少｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手屋苑經歷連續數周上衝後，筍盤被大量消化，加上之前港股持續尋底，更一度失守萬五點大關，多少窒礙了樓市旺勢。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（22日至28日）共錄68宗買賣個案，較前周（15日至21日）的92宗減少26%，為近七周新低。

三區交投全線下挫 太古城交投減少 91% 至 1 宗

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線下挫，當中以港島區的減幅最顯著，該區8個指標屋苑上周共錄9宗成交，較前周的18宗減少50%，其中藍籌屋苑太古城上周只錄得1宗買賣，按周減幅達91%；康怡花園、南豐新村及鯉景灣上周則暫未錄得成交，齊齊「捧蛋」。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄34宗買賣，較前周的43宗減少21%，其中新港城及大興花園各自錄得1宗成交，按周分別大減80%及67%；沙田第一城及綠楊新村則分別錄得2宗及1宗交投，按周減幅各達50%；映灣園成交量由前周的3宗，減少33%至上周的2宗。