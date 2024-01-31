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地產
2024-01-31 14:47:03

50指標屋苑上周錄68宗買賣 按周跌26% 屬近7周最少｜樓市數據

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50指標屋苑上周錄68宗買賣 按周跌26% 屬近7周最少｜樓市數據

經歷連續數周上衝後，筍盤被大量消化，加上之前港股持續尋底，更一度失守萬五點大關，多少窒礙了樓市旺勢。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手屋苑經歷連續數周上衝後，筍盤被大量消化，加上之前港股持續尋底，更一度失守萬五點大關，多少窒礙了樓市旺勢。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（22日至28日）共錄68宗買賣個案，較前周（15日至21日）的92宗減少26%，為近七周新低。

50指標屋苑上周錄68宗買賣 按周跌26% 屬近7周最少｜樓市數據

全港50個指標屋苑於上周（22日至28日）共錄68宗買賣個案，較前周（15日至21日）的92宗減少26%，為近七周新低。

三區交投全線下挫 太古城交投減少91%1

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線下挫，當中以港島區的減幅最顯著，該區8個指標屋苑上周共錄9宗成交，較前周的18宗減少50%，其中藍籌屋苑太古城上周只錄得1宗買賣，按周減幅達91%；康怡花園、南豐新村及鯉景灣上周則暫未錄得成交，齊齊「捧蛋」。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄34宗買賣，較前周的43宗減少21%，其中新港城及大興花園各自錄得1宗成交，按周分別大減80%67%；沙田第一城及綠楊新村則分別錄得2宗及1宗交投，按周減幅各達50%；映灣園成交量由前周的3宗，減少33%至上周的2宗。

50指標屋苑上周錄68宗買賣 按周跌26% 屬近7周最少｜樓市數據

藍籌屋苑太古城上周只錄得1宗買賣，按周減幅達91%。(資料圖片)

全港20個屋苑錄「零成交」 按周漲18%

至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄25宗交投，較前周的31宗減少19%，當中海逸豪園期內僅錄1宗買賣，按周減幅達80%；新都城成交量由前周的4宗，減少75%至上周的1宗；都會駅期內錄得2宗交投，較前周的3宗減少33%

此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有20個屋苑錄得「零成交」，較前周的17個增加18%，當中九龍區及新界區分別佔9個及8個屋苑，港島區則佔3個。

50指標屋苑上周錄68宗買賣 按周跌26% 屬近7周最少｜樓市數據

康怡花園、南豐新村及鯉景灣上周暫未錄得成交，齊齊「捧蛋」。(資料圖片)

陳海潮指出，在一手大盤暫時休戰下，一月份購買力較大量流向二手市場，惟隨著業主願意減價的筍盤陸續被消化，交投開始有轉慢跡象，巧遇港股疲態畢現，恆指曾跌穿萬五點的心理大關，令入市信心及意欲受阻。預期未來兩周越來越接近農曆新年，部分買家及業主已準備提早收爐，相信指標屋苑交投會處低位徘徊。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

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