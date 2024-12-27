50指標屋苑上周錄70宗買賣 港島僅1屋苑交投倍增 其餘「全軍覆沒」｜二手市況

指標屋苑交投下跌趨勢明顯，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，踏入十二月份以來，指標屋苑按周交投出現3連跌，上周更因有觀望議息結果及假期外遊陸續展開，而令成交跌至70宗邊緣的水平。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(16日至22日)共錄70宗買賣個案，較前周(9日至15日)的73宗減少4%，創自九月中以來的十四周新低。
按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的交投量同錄跌幅，而九龍區成交則按周上升，其中港島區8個指標屋苑上周僅錄5宗買賣，較前周的11宗急瀉55%，全數成交個案均來自龍頭屋苑太古城，較前周的2宗多1.5倍或3宗；而剩餘的康怡花園、南豐新村、杏花村及海怡半島等七個屋苑均「全軍覆沒」，於上周未聞交投。
黃埔花園突破捧蛋悶局 上周買賣冠絕全區
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄25宗交投，較前周的32宗減少22%，當中珀麗灣及YOHO Town期內交投變化顯著，兩個屋苑成交量均按周減少4宗；沙田第一城上周只錄1宗買賣，按周驟減75%或3宗；至於嘉湖山莊則以6宗成為區內交投最活躍的指標屋苑，按周增加20%。
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄40宗買賣，較前周的30宗增加33%，其中黃埔花園成功衝破前周「捧蛋」悶局，於上周勁錄7宗買賣冠絕全區；鄰近的海濱南岸亦不甘示弱，於上周共錄5宗成交，按周增幅達4倍；而美孚新村亦錄有6宗交投，按周減少14%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有16個屋苑錄得「零成交」，較前周的19個減少16%，當中港島區及新界區各佔7個及6個屋苑，九龍區則佔3個。
本周交投有機會挫至近半年新低
陳海潮指出，本周中正值聖誕兩天假日，不少家庭更趁子女學校放假而自製長假期外遊，或北上或到海外歡慶；加上新盤近日亦趨向淡靜，買賣雙方都暫時掛上休戰牌，故預料本周50指標屋苑交投將持續下跌，冀可守住60宗水平，有機會挫至六月中以來的28周新低。