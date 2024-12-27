50指標屋苑上周錄70宗買賣 港島僅1屋苑交投倍增 其餘「全軍覆沒」｜二手市況

指標屋苑交投下跌趨勢明顯，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，踏入十二月份以來，指標屋苑按周交投出現3連跌，上周更因有觀望議息結果及假期外遊陸續展開，而令成交跌至70宗邊緣的水平。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(16日至22日)共錄70宗買賣個案，較前周(9日至15日)的73宗減少4%，創自九月中以來的十四周新低。

按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的交投量同錄跌幅，而九龍區成交則按周上升，其中港島區8個指標屋苑上周僅錄5宗買賣，較前周的11宗急瀉55%，全數成交個案均來自龍頭屋苑太古城，較前周的2宗多1.5倍或3宗；而剩餘的康怡花園、南豐新村、杏花村及海怡半島等七個屋苑均「全軍覆沒」，於上周未聞交投。