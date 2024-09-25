50指標屋苑上周錄73宗買賣 近三周最多 購買力將在一二手拉扯｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周中相繼有中秋節日假期及靜候美國議息結果，故二手指標屋苑交投未見重大突破，只在低位作出輕微反彈，惟已初步乍現良好兆頭。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(16日至22日)共錄73宗買賣個案，較前周(9日至15日)的65宗增加12%，為近三周以來最多。 按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑的交投量均有增長，港島區則按周回落，當中新界區21個指標屋苑上周共錄33宗買賣，較前周的20宗增加65%，其中沙田第一城成交量由前周的1宗，急增5倍至上周6宗；映灣園期內連錄5宗買賣，按周大增4倍；新港城、麗城花園及柏慧豪園各自錄得2宗交投，分別按周增加1倍。

太古城上周僅錄1宗 按周大減八成 九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄31宗成交，較前周的26宗增加19%，其中黃埔花園及宇晴軒各自錄得3宗買賣，分別按周大增2倍；海濱南岸交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗；美孚新村期內錄得5宗成交，較前周的3宗增加67%；淘大花園成交量由前周的2宗，增加50%至上周的3宗。 至於，港島區8個指標屋苑上周共錄9宗交投，較前周的19宗減少53%，其中藍籌屋苑太古城上周只錄得1宗買賣，較前周的7宗大減86%；海怡半島交投量則由前周的4宗，減少25%至上周的3宗；鯉景灣、嘉亨灣及藍灣半島期內未聞交投，暫時「捧蛋」。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有16個屋苑錄得「零成交」，較前周的15個增加7%，當中九龍區及新界區分別佔6個及7個屋苑，港島區則佔3個。