50指標屋苑上周錄73宗買賣 近三周最多 購買力將在一二手拉扯｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周中相繼有中秋節日假期及靜候美國議息結果，故二手指標屋苑交投未見重大突破，只在低位作出輕微反彈，惟已初步乍現良好兆頭。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(16日至22日)共錄73宗買賣個案，較前周(9日至15日)的65宗增加12%，為近三周以來最多。
按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑的交投量均有增長，港島區則按周回落，當中新界區21個指標屋苑上周共錄33宗買賣，較前周的20宗增加65%，其中沙田第一城成交量由前周的1宗，急增5倍至上周6宗；映灣園期內連錄5宗買賣，按周大增4倍；新港城、麗城花園及柏慧豪園各自錄得2宗交投，分別按周增加1倍。
太古城上周僅錄1宗 按周大減八成
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄31宗成交，較前周的26宗增加19%，其中黃埔花園及宇晴軒各自錄得3宗買賣，分別按周大增2倍；海濱南岸交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗；美孚新村期內錄得5宗成交，較前周的3宗增加67%；淘大花園成交量由前周的2宗，增加50%至上周的3宗。
至於，港島區8個指標屋苑上周共錄9宗交投，較前周的19宗減少53%，其中藍籌屋苑太古城上周只錄得1宗買賣，較前周的7宗大減86%；海怡半島交投量則由前周的4宗，減少25%至上周的3宗；鯉景灣、嘉亨灣及藍灣半島期內未聞交投，暫時「捧蛋」。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有16個屋苑錄得「零成交」，較前周的15個增加7%，當中九龍區及新界區分別佔6個及7個屋苑，港島區則佔3個。
陳海潮指出，市場將陸續因應美國減息及本地銀行也正式展開減息周期而加快置業步伐，相信是次喜訊有助激發購買力入市。不過，另一邊廂發展商亦密鑼緊鼓推出新盤應市，故料購買力將在一手及二手市場之間互相拉扯，出現較多的起伏，惟望在供樓負擔壓力獲紓緩下，之後指標屋苑的按周交投量亦可慢慢拾級而上。