50指標屋苑上周錄76宗買賣 終止兩周跌勢 購買力仍流向新盤市場｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近期新盤攻勢浪接浪，大量搶去市場焦點，二手業主對後市相對樂觀，在無太大意欲降價遷就下，造成二手交投表現十分緩慢，連周在撤辣後的低位窄幅上落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(4月29日至5月5日)共錄76宗買賣個案，較前周(4月22日至4月28日)的69宗增加10%，終止兩周跌勢，但仍為自樓市撤辣起十個星期以來次低。

全港50個指標屋苑上周成交宗數仍為自樓市撤辣起十個星期以來次低。

嘉湖山莊上周錄 8 宗佔榜首

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑的交投量上升，而港島區則錄得下跌，其中以新界區的升幅較大，該區21個指標屋苑上周共錄27宗交投，較前周的23宗增加17%，其中錦繡花園交投變化顯著，交投量由前周「零成交」增至上周4宗，按周增加4宗；新港城、大埔中心、灝景灣、柏慧豪園及藍天海岸亦成功「破蛋」，上周均各錄得1宗買賣；而嘉湖山莊則以8宗續掌領導地位，按周增加14%或1宗。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄35宗成交，較前周的31宗增加13%，其中淘大花園期內錄5宗買賣，較前周急增4倍或4宗；維景灣畔上周共錄3宗交投，按周增加2倍或2宗；而麗港城及將軍澳中心成交量亦成功翻倍，上周分別錄4宗及2宗交投。